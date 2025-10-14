Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

14.10.2025
Директор Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију Петар Петковић је у разговору са специјалним изаслаником за западни Балкан и савјетником мађарског премијера Жолтом Бунфордом рекао да приштински премијер Аљбин Курти већ пријети новим ускраћивањем права Србима након убједљиве побједе Српске листе на локалним изборима на сјеверу покрајине.
Петковић је упознао саговорника са детаљима недавно завршених локалних избора на Косову и Метохији, али и са позицијама Београда у оквиру дијалога са Приштином, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију.
Он је пренио да су Срби, упркос опструкцијама Приштине која је кроз читав изборни процес изазивала кризе, изашли у огромном броју на гласање и пружили снажну подршку Српској листи и тиме повратили општине на сјеверу Косова и Метохије и учврстили општине на југу.
-Српски народ је убедљивом победом Српске листе ослободио север од лажних албанских градоначелника и уједно се изборио за српске градоначелнике који ће одлучивати у најбољем интересу српског народа - истакао је Петковић.
Петковић је навео да Приштина на челу са Куртијем већ пријети новим једностраним мјерама и ускраћивањем додатних права Србима, у супротности са свим постигнутим споразумима у дијалогу.
Он је истакао да ће се Србија на челу са предсједником Александром Вучићем упркос приштинским провокацијама понашати одговорно и остати посвећен очувању мира и стабилности на простору западног Балкана.
Петковић је посебно захвалио свом саговорнику на ангажману мађарских војника у оквиру мисије Кфор, али и разумијевању Владе Мађарске на пољу бројих питања од националног значаја и интереса за Србију, истичући да су томе свакако допринијели и блиски пријатељски односи председника Вучића и премијера Виктора Орбана.
Састанку је присуствовао и амбасадор Мађарске у Србији Јожеф Мађар.
