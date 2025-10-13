Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

Извор:
Агенције
13.10.2025
17:43
Виши суд у Новом Саду данас је притвор замијенио кућним притвором Богдану Јовичићу, осумњиченом за насилничко понашање на протесту у том граду 14. августа када су демолиране просторије СНС.
Јовичићу је уместо притвора одређена мјера забране напуштања стана уз електронски надзор (наногвицу) у трајању од три мјесеца, речено је за Танјуг у том суду.
Против ове одлуке је дозвољена жалба.
У Новом Саду је 14. августа одржан протест на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови, а учесници протеста тада су демолирали просторије Српске напредне странке на Булевару ослобођења, у Стражиловској и Косовској улици.
Многи од учесника протеста носили су кациге и маске, а када је полиција почела да их потискује у Косовској улици, они су напали и припаднике полиције.
Јовичић је био један од више ухапшених за примењивања насиља према туђој имовини и хулиганско понашање током протеста.
Министар полиције Ивица Дачић је 15. августа навео да је током протеста највише инцидената било у Новом Саду гдје су просторије СНС демолиране и опљачкане, а поред тога била је нападнута и полиција.
