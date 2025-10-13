Вучић: Задовољан сам разговорима са Русима око НИС-а

Извор:
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је задовољан отвореношћу, конструктивношћу и искреношћу разговора са руском страном, након састанка са предсједником Управног одбора Гаспромњефта Александром Дјуковом по питању решења за НИС.
Он је додао да неће бити никакве велике енергетске кризе у Србији.
"Управо смо завршили важне разговоре са руском делегацијом по питању НИС-а, енергетике у Србији и задовољан сам отвореношћу, конструктивношћу и искреношћу разговора. И једни и други смо били баш такви. Није лако вријеме и није мало бреме пред нама, али оно што могу да кажем грађанима Србије, несташица нафте, нафтних деривата, нити било какве велике енергетске кризе у Србији неће бити. Наши руски пријатељи су разумјели нашу поруку, ми смо разумјели шта су њихови интереси и урадићемо све што је у тактичком и стратешком смислу потребно. Грађани, будите мирни, држава је ту да се бори за вас, у ваше име, за ваш рачун, за будућност Србије, и наставићемо то да радимо", поручио је Вучић.
