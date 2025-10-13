Петковић честитао Српској листи: Српски народ показао одговорност према будућности

13.10.2025
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић честитао је Српској листи побједу на локалним изборима и поручио да је српски народ показао "дивљења вриједну слогу и одговорност" према сопственој будућности.
"Честитам српском народу и нашој Српској листи величанствену побједу на локалним изборима на Косову и Метохији, јер резултати данашњих избора омогућиће нашем народу у покрајини да поврати политичку контролу над већински српским општинама на сјеверу, учврсти општине на југу и отклони катастрофалне посљедице вишегодишње наметнуте управе окупаторског режима Аљбина Куртија", истакао је Петковић.
Он је нагласио да је Српска листа потрдила поново да је једина аутентична и кредибилна политичка снага Срба на Косову и Метохији.
"Побједа српског јединства на Косову и Метохије је већа и величанственија самим тим што је Српска листа протеклих мјесеци била жртва прогона какав није виђен нигдје у савременој демократској Европи, чиме су Срби још једном потврдили свој државотворни и демократски капацитет", закључио је Петковић.
Српска листа је на локалним изборима на КиМ одржаним у недјељу убједљиво побиједила у девет од десет српских општина.
