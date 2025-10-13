Вучић: Убједљива побједа Српске листе

13.10.2025
Предсједник Србије Александар Вучић саопштио је синоћ да је на изборима на Косову и Метохији, у девет од десет српских општина у првом кругу убједљиву већину освојила Српска листа.
- Још једна побједа... Честитам Српској листи и нашим вриједним људима у Канцеларији за Косово и Метохију - навео је Вучић на "Инстаграму".
Вучић је рекао да су ово били важни избори, те да је на ове изборе изашло три хиљаде Срба више него што их је изашло на парламентарне изборе.
- У девет од 10 српских општина убједљиву већину је освојила Српска листа. У Клокоту ћемо ићи у други круг. Поносан сам на тај резултат. Тиме ће се Срби, који су напустили институције због терора Приштине, вратити на мјеста која им припадају - рекао је Вучић.
Предсједник Србије је истакао да је Аљбин Курти покушао да у Грачаници побједи Српску листу, али је Српска листа убједљиво побиједила у првом кругу и да је гласало око 12.000 Срба.
- Курти је изгубио свуда осим у Гњилану - рекао је Вучић.
