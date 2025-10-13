Logo

Вучић: Убједљива побједа Српске листе

13.10.2025

07:03

Вучић: Убједљива побједа Српске листе
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић саопштио је синоћ да је на изборима на Косову и Метохији, у девет од десет српских општина у првом кругу убједљиву већину освојила Српска листа.

- Још једна побједа... Честитам Српској листи и нашим вриједним људима у Канцеларији за Косово и Метохију - навео је Вучић на "Инстаграму".

Занимљивости

Данас је Свети свештеномученик Григорије, испоштујте овај обичај

Вучић је рекао да су ово били важни избори, те да је на ове изборе изашло три хиљаде Срба више него што их је изашло на парламентарне изборе.

- У девет од 10 српских општина убједљиву већину је освојила Српска листа. У Клокоту ћемо ићи у други круг. Поносан сам на тај резултат. Тиме ће се Срби, који су напустили институције због терора Приштине, вратити на мјеста која им припадају - рекао је Вучић.

Предсједник Србије је истакао да је Аљбин Курти покушао да у Грачаници побједи Српску листу, али је Српска листа убједљиво побиједила у првом кругу и да је гласало око 12.000 Срба.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

- Курти је изгубио свуда осим у Гњилану - рекао је Вучић.

Александар Вучић

Косово и Метохија

