Владан Милојевић нови селектор Србије: Вијест која је подијелила медије

АТВ

12.10.2025

21:17

Фудбалска Србија чека избор новог селектора, а током вечери под етикетом “екслузивно” београдски Спортски журнал објавио је вијест да је Владан Милојевић већ изабран за новог селектора.

Ипак, само десетак минута касније, и то након што су бројни медији пренијели написе Спортског журнала, дошло је преокрета-вијест је експресно избрисана.

Оно што се дало примјетити је и да су поједини медији, који су блиски репрезентацији Србије, остали нијеми на ову “ексклузиву”.

Ипак, гдје има дима, има и ватре.

Челни људи ФСС, у то сумње нема, сигурно на Владана Милојевића гледају као на потенцијалног кандидата за преузимање националног тима.

Током дана Вељко Пауновић и Дејан Станковић словили су за прве кандидате, али очигледно је да је списак све шири, а њему су сада и Владан Милојевић, али и Славиша Јокановић.

Избор је још у магли, али је једно сигурно- ФСС мораће брзо да реагује.

Путем анкете АТВ-а можете изразити своје мишљење о томе ко би могао бити нови селектор фудбалске репрезентације Србије.

piksi

Фудбал

АНКЕТА: Ко је најбољи кандидат за новог селектора Србије?

