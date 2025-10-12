Владан Милојевић нови селектор Србије: Вијест која је подијелила медије

Извор:
АТВ
12.10.2025
21:17
Фудбалска Србија чека избор новог селектора, а током вечери под етикетом “екслузивно” београдски Спортски журнал објавио је вијест да је Владан Милојевић већ изабран за новог селектора.
Ипак, само десетак минута касније, и то након што су бројни медији пренијели написе Спортског журнала, дошло је преокрета-вијест је експресно избрисана.
Оно што се дало примјетити је и да су поједини медији, који су блиски репрезентацији Србије, остали нијеми на ову “ексклузиву”.
Ипак, гдје има дима, има и ватре.
Челни људи ФСС, у то сумње нема, сигурно на Владана Милојевића гледају као на потенцијалног кандидата за преузимање националног тима.
Током дана Вељко Пауновић и Дејан Станковић словили су за прве кандидате, али очигледно је да је списак све шири, а њему су сада и Владан Милојевић, али и Славиша Јокановић.
Избор је још у магли, али је једно сигурно- ФСС мораће брзо да реагује.
Путем анкете АТВ-а можете изразити своје мишљење о томе ко би могао бити нови селектор фудбалске репрезентације Србије.
Фудбал
