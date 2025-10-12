Logo

Приједорчанин насрнуо на полицајце и оштетио два возила

Извор:

АТВ

12.10.2025

20:30

Коментари:

0
Приједорчанин насрнуо на полицајце и оштетио два возила
Фото: АТВ

Мушкарац чији су иницијали Џ.Џ. из Приједора ухапшен је након што је, послије пријаве породичног насиља, насрнуо на полицајце и оштетио два полицијска возила.

Из Полицијске управе Приједор саопштено је да је Џ.Џ. лишен слободе због постојања основа сумње да је починио кривична дјела напад на службено лице у вршењу службене дужности и оштећење и одузимање туђе ствари.

"Осумњичени је приликом лишења слободе одбио да поступи по наређењу полиције, пружајући активан отпор, а том приликом је физички насрнуо на полицијске службенике и оштетио два службена возила Министарства унутрашњих послова Републике Српске", наводе из ПУ Приједор.

Лице Џ.Џ. лишено је слободе јуче око 18.00 часова, а данас је уз извјештај о почињеним кривичним дјелима предат у надлежност Окружном тужилаштву у Приједору.

Подијели:

Тагови:

napad na policajca

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Контрович осудио протесте у Сарајеву

БиХ

Контрович осудио протесте у Сарајеву

55 мин

0
Затворена бирачка мјеста на КиМ, почиње бројање гласова

Србија

Затворена бирачка мјеста на КиМ, почиње бројање гласова

1 ч

0
Дани Србије у Републици Српској

Бања Лука

Дани Србије у Републици Српској

1 ч

0
Владан Милојевић нови селектор Србије

Фудбал

Владан Милојевић нови селектор Србије

1 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац покушао да спријечи тучу, па испребијан

Хроника

Мушкарац покушао да спријечи тучу, па испребијан

3 ч

0
Након запљене кокаина вриједног 200.000 КМ полиција трага за Милетом Месаром

Хроника

Након запљене кокаина вриједног 200.000 КМ полиција трага за Милетом Месаром

7 ч

0
Пронађена дрога

Хроника

У БиХ пронађен кокаин вриједан 200.000 марака

8 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У несрећи код Модриче страдао пјешак

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

49

Брчак оптужен да је онесвијестио и опљачкао радника пекаре

20

44

Снажан земљотрес погодио Филипине

20

30

Приједорчанин насрнуо на полицајце и оштетио два возила

20

22

Контрович осудио протесте у Сарајеву

20

14

Затворена бирачка мјеста на КиМ, почиње бројање гласова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner