Приједорчанин насрнуо на полицајце и оштетио два возила

Мушкарац чији су иницијали Џ.Џ. из Приједора ухапшен је након што је, послије пријаве породичног насиља, насрнуо на полицајце и оштетио два полицијска возила.
Из Полицијске управе Приједор саопштено је да је Џ.Џ. лишен слободе због постојања основа сумње да је починио кривична дјела напад на службено лице у вршењу службене дужности и оштећење и одузимање туђе ствари.
"Осумњичени је приликом лишења слободе одбио да поступи по наређењу полиције, пружајући активан отпор, а том приликом је физички насрнуо на полицијске службенике и оштетио два службена возила Министарства унутрашњих послова Републике Српске", наводе из ПУ Приједор.
Лице Џ.Џ. лишено је слободе јуче око 18.00 часова, а данас је уз извјештај о почињеним кривичним дјелима предат у надлежност Окружном тужилаштву у Приједору.
