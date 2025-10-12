Logo

Након запљене кокаина вриједног 200.000 КМ полиција трага за Милетом Месаром

Извор:

Бљесак

12.10.2025

13:26

Коментари:

0
У суботу, 11. октобра 2025. године, полиција Западнохерцеговачког кантона заплијенила је веће количине дроге чија је вриједност процијењена на око 200.000 КМ.

Особе за којима полиција трага након претреса у Броћанцу код Посушја су злогласни криминалац Миливој Утробичић, познатији као Миле Месар, те Амел Смајић из Травника, неслужбено дознаје "Бљесак.инфо".

Пронађена дрога-кокаин-12102025

Хроника

У БиХ пронађен кокаин вриједан 200.000 марака

Миливој Утробичић, широј јавности познат под надимком Миле Месар, име је које се посљедњих деценија редовно појављује у рубрици црне хронике.

Поријеклом из омишког залеђа, Утробичић је постао симбол тамне стране месарске индустрије, с оптужбама које обухватају дјела од кривотворења ветеринарских печата и пријетњи смрћу инспекторима до трговине људима, држања робова и кријумчарења меса из Босне и Херцеговине у Хрватску.

Валентин Вашеро

Тенис

Каква прича: Ђоковићев џелат срушио и свог рођака за титулу у Шангају

Подсјетимо, јуче је у претресу породичних објеката у Броћанцу које користи И.Б. из Посушја пронађено више од килограм кокаина врло високе чистоће, чија се вриједност на илегалном тржишту процјењује на око 200.000 КМ, затим око 100 грама хероина, дигитална вага, аутоматска пушка са муницијом, као и документација повезана с кривичним дјелом кривотворења исправа те други докази.

