Каква прича: Ђоковићев џелат срушио и свог рођака за титулу у Шангају

Извор:

Телеграф

12.10.2025

13:15

Валентин Вашеро
Фото: Tanjug/AP/Andy Wong

Чуда се дешавају, чуда су могућа, а публика у Кини је присуствовала једном.

Валентин Вашеро из Монака, који је на 204. мјесту на АТП листи успио је да освоји Мастерс у Шангају, гдје је у финалу са 2:1 био бољи од свог рођака Артура Риндеркнеша.

Каква прича овог момка који има 26 година, а који у каријери није имао неки запажен резултат.

Он је најбољи био на љето 2024. године када је био на 110. мјесту на АТП листи, док се сада све поклопило да освоји и Мастерс.

Изненадио је многе својим играма, па и Новака Ђоковића којег је избацио у полуфиналу.

Наставио је да игра сјајно и дошао је до највеће титуле у својој каријери. Занимљиво, он је у каријери зарадио 594.077 долара, док ће освајањем Мастерса узети бар још дупло толико, пише "Телеграф".

Такође, њега чека и скок на огромно 40. мјесто на АТП листи, што ће му бити рекорд каријере.

Каква прича Валентина Вашероа...

Валентин Вашеро

Šangaj

Masters u Šangaju

