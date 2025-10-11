Новак Ђоковић након Шангаја иде на најнесрећнији турнир

Извор:
Апсолутно нико на свијету није очекивао да ће Новак Ђоковић испасти у полуфиналу Мастерса у Шангају од Валентана Вашероа, али је истина управо таква.
Постоји сада велика забринутост са повреду кука коју је зарадио у првом сету, а за главу се, поред навијача најбољег свих времена, највише хвата организатор турнира Шест краљева у Саудијској Арабији.
Сваком од шест учесника такмичења намијењено је самим присуством милион и по долара, а побједнику ће на рачун бити пребачено још четири по милиона долара.
Опасно велики новац спреман је за све који дођу, али проблем је у каквом стању ће позвани доћи.
Предвиђено је да овај турнир играју Новак Ђоковић, Јаник Синер, Карлос Алкараз, Џек Дрејпер, Тејлор Фриц и Александар Зверев, али су у Ријаду одмах добили прве од многих проблема.
Практично, сви играчи које су они позвали су или ван форме или повријеђени само неколико дана пред сами догађај.
Све је кренуло од отказивања Дрејпера који већ дуго не игра тенис због повреде. Њега ће замијенити Стефанос Циципас, али се вјероватно и Грк пита чиме је заслужио овакав позив усљед катастрофалне сезоне, пише "Телеграф".
Поменути Новак је имао практично у сваком дуелу у Шангају проблема. Једва је пролазио у својим задацима, а у елиминацији од Вашероа је добијао три-четири пута третман и масажу кука који га опасно мучи.
Питање је какве ће то посљедице оставити по њега када није ни 20 одсто својих могућности могао да пружи у Кини баш због тога.
Карлос Алкараз је због повреде прескочио читав турнир у Шангају. Изврнуо је зглоб у првом колу Токија и тако повријеђен дошао до титуле, али је било јасно да ће морати на дијагнозу и паузу.
Несрећи предстојеће егзибиције нема краја - Синер је морао да преда у Шангају свој меч због грчева и то му се већ други пут дешава ове сезоне. Питање је колико ће жељети да да цијелог себе на егзибицији имајући у виду да Аустралијан Опен почиње за мање од два мјесеца. Мораће се размишљати и о завршном Мастерсу.
Фриц је у Шангају поражен већ у другом мечу, а у истој фази је завршио Зверев који од одласка из Мелбурна нагло изгубио тениски таленат.
Нико није спреман да пружи сто одсто, а огроман новац је дат како би се направио овај догађај.
Више личи да ћемо имати једну огромну незаинтерсовану болницу умјесто спектакла, а питање је и да ли ће и овај "лајн ап" остати на снази.
До почетка надметања је само четири дана...
