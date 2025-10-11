Изгорјела штала у Крупи на Врбасу: Страдала свиња

Извор:
11.10.2025
Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука синоћ, 10. октобра гасили су пожар који је избио на штали у Крупи на Врбасу, недалеко од Бањалуке.
Како се наводи пожар је избио око око 22.15.
"У питању је био мањи објекат, гдје се кров обрушио и страдала је једна животиња, свиња", казао је за Независне новине, Мирослав Малинић, командир Ватрогасне бригаде Бањалука.
Додао је да су на терену била два возила и осам ватрогасаца.
