Изгорјела штала у Крупи на Врбасу: Страдала свиња

Извор:

Независне

11.10.2025

15:10

Коментари:

0
Изгорјела штала у Крупи на Врбасу: Страдала свиња
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука синоћ, 10. октобра гасили су пожар који је избио на штали у Крупи на Врбасу, недалеко од Бањалуке.

Како се наводи пожар је избио око око 22.15.

"У питању је био мањи објекат, гд‌је се кров обрушио и страдала је једна животиња, свиња", казао је за Независне новине, Мирослав Малинић, командир Ватрогасне бригаде Бањалука.

Полиција ФБиХ

Хроника

Трагедија у БиХ: Младић (19) погинуо у саобраћајној несрећи

Додао је да су на терену била два возила и осам ватрогасаца.

