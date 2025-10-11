Logo

Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

Фото: Танјуг/АП

Д.М. (46) ухапшен је у Београду због сумње да је извршио тешку крађу и њему је, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање.

Како се наводи у саопштењу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, осумњичени је 6. септембра, на паркингу између стамбених зграда у општини Земун, пришао са леђа оштећеној М. С. (73) и са врата јој отргао златни ланац, након чега је побјегао.

С обзиром да је мјесто извршења кривичног дјела покривено видео надзором, извршилац кривичног дјела је убрзо идентификован. Д. М. је убрзо ухапшен и доведен на саслушање у тужилаштво, гдје је у потпуности признао извршење кривичног дјела које му се ставља на терет.

Имајући у виду да из извјештаја из казнене евиденције произлази да је окривљени девет пута правноснажно осуђен због извршења кривичних дјела против имовине, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело приједлог суду да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана због постојања околности да ће боравком на слободи поновити кривично дјело.

Пљачка

Београд

