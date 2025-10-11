Logo

Почели радови на обнови дионице пута Клашнице - Бањалука

11.10.2025

11:30

Обнова пута Трн
Фото: АТВ БЛ

У насељу Трн у Лакташима данас је озваничен почетак обнове магистралног пута Клашнице-Бањалука, чија је вриједност готово 12 милиона КМ.

Догађају присуствује предсједник Републике Српске Милорад Додик, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, министар финансија и трезора у Савјету минситара Срђан Амиџић, вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.

Присутни су и директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ Драган Станковић, као и предсједник Скупштине Града Бањалука Љубо Нинковић.

Извођач радова је предузеће "Мркоњићпутеви".

Преко надвожњака у насељу Трн, на дионици магистралног пута Бањалука-Клашнице, од синоћ је обустављен саобраћај због додатног оштећења његових носача.

Из "Путева Републике Српске" је саопштено ће обустава трајати до завршетка новог надвожњака, не дуже од 60 дана.

Грађане и учеснике у саобраћају су замолили за додатни опрез и да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.

