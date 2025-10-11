Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима

Извор:
Из предузећа "Противградна превентива Републике Српске" наводе да је овогодишња сезона противградне заштите била у границама просјека ранијих година, без веће штете од града на пољопривредним усјевима, те да је дејствовано на практично цијелом брањеном подручју које обухвата више од 1,5 милиона хектара.
Директор предузећа "Противградна превентива Републике Српске" Тихомир Дејановић рекао је Срни да је до данас систем противградне заштите подизан 60 дана од чега је дејствовано у току 46 дана, са 1.045 противградних ракета и посредством приземних генератора са 5.000 литара утрошене метеоролошке отопине сребро-јодида.
Он је напоменуо да сезона траје од 15. маја до 15. октобра на подручју 54 локалне управе из Републике Српске, Брчко дистрикта и Тузланског кантона.
- За потребе сезоне, захваљујући Влади Републике Српске и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, обезбјеђене су 3.722 ракете. Такође, у сезони је добављено и 4.500 литара метеоролошке отопине сребро-јодида, чиме је допуњено 4.000 литара на почетку сезоне - рекао је Дејановић.
На брањеном подручју распоређена је 151 класична противградна станица са стријелцима, 188 аутоматских противградних станица и 144 генератора сребро-јодида, који омогућавају дејство у моментима евентуалне забране испаљивања противградних ракета од контроле лета.
Када је ријеч о модернизацији система, Дејановић је рекао да је у сезони запримљено 30 нових аутоматских противградних станица по пројекту "Подриње" на подручју девет нових локалних заједница - Вишеград, Соколац, Хан Пијесак, Рогатица, Шековићи, Ново Горажде, Чајниче, Власеница и Рудо.
- Повећање броја противградних станица на подручју локалних заједница Републике Српске, које до сада нису биле у систему, довело је до раста брањених површина што ће се позитивно одразити на пољопривредну производњу у периоду пред нама и будуће сезоне - рекао је Дејановић.
Он је додао да је и комплетна Херцеговина опремљена приземним генераторима.
- План наставка модернизације подразумијева и изградњу трећег радарског центра на подручју Херцеговине, чиме ће се са постојећа два радара на Борју и на Јахорини заокружити радарска мрежа Републике Српске. План је одобрила Влада Републике Српске и очекујемо почетак реализације овог значајног пројекта у овој години - истакао је Дејановић.
Он је навео да је за пројекат предвиђено око десет милиона КМ, те да би центар требао бити стациониран на планини Хргуд у Берковићима.
- Значајан помак, од почетка овогодишње сезоне противградне заштите, је у броју аутоматских противградних станица и приземних генератора сребро-јодида, који ће се у наредној сезони одразити и на смањење класичног броја противградних станица и смањења броја стријелаца, које је због старости сеоских домаћинстава све теже наћи, а поготово одржати квалитет њиховог рада у дјелатности одбране од града - закључио је Дејановић.
У протеклих десет година, највише ракета испаљено је 2023. године – 2.236, те прошле – 1.881, док је најмање било 2021. године када је испаљено 660 противградних ракета.
