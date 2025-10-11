Logo

Какво нас вријеме очекује током дана?

АТВ

11.10.2025

08:40

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити углавном промјенљиво облачно и суво уз сунчане периоде.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 14 степени Целзијусових на истоку до 21 на сјеверу, на југу до 24, у вишим предјелима од 10 степени.

Јутрос је у Републици Српској и ФБиХ понегдје облачно вријеме са слабом кишом или росуљом. У Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура измјерена у 8.00 часова: Чемерно и Хан Пијесак шест, Калиновик седам, Гацко и Соколац осам, Шипово, Мраковица девет, Бугојно, Сарајево, Јајце, Сребреница, Рудо, Рибник и Мркоњић Град 10, Сански Мост, Зеница и Фоча 11, Вишеград, Билећа, Тузла и Приједор 12, Градачац, Зворник, Србац, Бањалука и Добој 13, Бијељина 14, Требиње 15 и Мостар 16 степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

