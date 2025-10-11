Доктор открива шта требамо узимати прије доручка: ''У овој намирници нема ниједна штетна бактерија''

Извор:
У посљедњих неколико година све више људи започиње дан једноставним, али наводно чудесним напитком – чашом топле воде са лимуном.
Овај тренд, који се проширио друштвеним мрежама и велнес блоговима, обећава бројне бенефите: од детоксикације организма и убрзаног метаболизма, до јачања имунитета и љепше коже.
Но, колико су та обећања заправо утемељена, а колико резултат модерног "здравог" маркетинга?
Проф. др Војислав Перишић сматра да популарни јутарњи ритуал испијања топле воде са лимуном нема доказано благотворно дејство на здравље. Он објашњава да таква навика може чак да изазове нежељене ефекте у желуцу.
"Топла вода са лимуном може само да рашири желудац и привремено умањи осјећај глади. Ја сам био велики штребер, припремао сам испит од прве до посљедње стране. Лимун је слаба лимунска киселина, а слабе киселине сузбијају дисоцијацију јаких киселина. Кад ставите лимунов сок у чашу воде, лимунска киселина као слаба киселина сузбија лучење јаке киселине у желуцу, хлороводоничне киселине. Нама је зато пријатније кад је попијемо", рекао је др Војислав Перишић за Мондо.
Говорећи о здравим јутарњим навикама, др Војислав Перишић често се присјети традиционалних обичаја из свог дјетињства. Он с дозом духовитости подсјећа на начин на који су некада људи започињали дан, вјерујући да се и у једноставним ритуалима крије мудрост старих генерација.
"У мом селу овако се почињао доручак – кафена кашика меда, чашица ракије и турска кафа. Знате зашто? Мед да појача мождане активности и да ујутру будемо бистрији, кафа да будемо паметнији, а ракија да будемо расположенији. Мој дјед је то стално узимао."
Др Перишић истиче да је мед много више од заслађивача – прави савезник здравља, посебно када се користи умјерено и на правилан начин.
"Сваки прави мед је стерилан. У њему нема ниједне штетне бактерије. Мед је као мелем на рану, веома је користан за упални процес. Треба га користити, али не треба претјеривати. Од меда се прави један преперат који се зове перга. У перги се налази 35 хемијских једињења који имају снажан утицај на нервни систем и побољшавају функције нервног ситема", рекао је др Воја и објаснио зашто је мед добар за здравље:
"У том смислу, мед побољшава наше когнитивне функције. Треба га узимати. Не ваља много, јер панкреас не може да савлада велику количину, али три пута дневно по кашичица меда је сасвим довољно".
