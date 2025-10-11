Logo

Данас су Михољске задушнице: Овај обичај на гробљу се не прескаче

Извор:

Она

11.10.2025

08:06

Коментари:

0
Данас су Михољске задушнице: Овај обичај на гробљу се не прескаче
Фото: ATV

Српски народ вијековима чува дубоко поштовање према својим прецима, а Михољске задушнице, познате и као јесење задушнице, један су од најважнијих дана у години посвећених сјећању на преминуле. Тог дана, према народном и црквеном обичају, пале се свијеће, носи се жито и вино, изговарају молитве и обилазе гробови ближњих. Иако је то тренутак туге, вјерује се да свака упаљена свијећа доноси покој душама, али и мир живима који се моле за њих.

Када се обиљежавају Михољске задушнице

Михољске задушнице се увијек обиљежавају у прву суботу прије Михољдана и увијек су управо суботом. Та традиција потиче из хришћанског вјеровања да је Христос у суботу почивао у гробу прије Васкрсења, па је субота постала дан посвећен свим упокојенима.

Обичаји и симболика

На овај дан вјерници одлазе у цркву и на гробља гдје се служи парастос – молитва за душе покојника. Обавезно се доноси кољиво (жито), које симболизује вјечни живот и васкрсење, вино као знак крви Христове и свијеће које означавају свјетлост и наду.

Према обичају, свијећа за покојне увијек се пали у доњем дијелу свијећњака, док се за живе пали у горњем.

Прије него што се запали свијећа, треба се прекрстити и тихо изговорити молитву или једноставно рећи: "Вјечан им помен."

На гробу се обавезно окади и остави дио хране и свијећа "за душе", што се сматра знаком љубави и бриге за покојне.

Шта никако не треба радити на Михољске задушнице

Задушнице нису дан за гозбу ни за окупљање ради јела и пића – то је прије свега дан молитве, сјећања и тишине.

Не препоручује се гласно причање, смијех, музика или конзумирање алкохола. Храна која се понесе на гроб треба да буде скромна и симболична. Вјерници вјерују да све што се чини с поштовањем и мјером доноси духовни мир и благослов, док непоштовање обичаја може донети немир и душевни терет.

Ако не можете да одете на гробље, ово треба да урадите

Уколико нисте у могућности да посјетите гробове својих најмилијих, помен се може наручити у цркви. Свештеник ће тада изговорити њихова имена током молитве.

Вјерује се да душе покојника осјећају сваку изговорену молитву, ма гдје да се налазите. Зато, и ако сте код куће, довољно је да запалите свијећу, прекрстите се и тихо се помолите – вјера и искреност важнији су од мјеста.

Михољске задушнице представљају мост између живих и покојних. То је дан када се сјећамо оних који су нас напустили, али и тренутак када показујемо захвалност, поштовање и наду у сусрет на небесима. По народном вјеровању, душе покојника тада силазе међу живе, па се свака молитва и свијећа упаљена тог дана сматра даром који им доноси мир и свјетлост.

Подијели:

Тагови:

zadušnice

православље

vjera

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"TROPIC" СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 2025/2026. – ПРИЈАВЕ СУ ОТВОРЕНЕ!

Друштво

"TROPIC" СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 2025/2026. – ПРИЈАВЕ СУ ОТВОРЕНЕ!

4 ч

0
АТВ на Косову - Народ прича

Друштво

Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

15 ч

0
ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије

Друштво

ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије

17 ч

0
Сутра су Михољске задушнице: Ево које обичаје православни вјерници требају испоштовати

Друштво

Сутра су Михољске задушнице: Ево које обичаје православни вјерници требају испоштовати

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

12

28

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner