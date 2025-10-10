Logo

Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

Извор:

АТВ

10.10.2025

21:13

Коментари:

0
АТВ на Косову - Народ прича
Фото: АТВ

Након љетне паузе поново се враћамо предивним и снажним причама из срца народа широм Републике Српске, али и шире, које доноси наша Биљана Стокић.

Четврту сезону емисије 'Народ прича' отвара новим причама, са старом мисијом - да искрено и снажно чувамо оно што јесмо, кроз глас народа који своје приче прича са душом.

И баш зато, Биљана Стокић, четврту сезону почиње поклоничким путовањем на Косово и Метохију.

На светој српској земљи коријени се дубље осјећају, светиње сијају, говоре тишином, а свака стопа носи дух наших предака.

Емисију "Народ прича" погледајте у видео прилогу у наставку.

Подијели:

Тагови:

Народ прича

Косово и Метохија

Kosovo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

Свијет

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

18 мин

0
Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

Бања Лука

Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

21 мин

0
Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи

Сцена

Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи

24 мин

0
Успио да уштеди преко 100.000 евра придржавајући се само једног правила

Занимљивости

Успио да уштеди преко 100.000 евра придржавајући се само једног правила

27 мин

0

Више из рубрике

ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије

Друштво

ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије

1 ч

0
Сутра су Михољске задушнице: Ево које обичаје православни вјерници требају испоштовати

Друштво

Сутра су Михољске задушнице: Ево које обичаје православни вјерници требају испоштовати

1 ч

0
Отклоњен одрон код Кнежева

Друштво

Експресно уклоњен велики одрон код Кнежева - ВИДЕО

2 ч

0
Одрон код Кнежева

Друштво

ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

21

17

Виц дана: Неспособна породица

21

13

Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

21

08

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

21

05

Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner