Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

Извор:
АТВ
10.10.2025
21:13
Коментари:0
Након љетне паузе поново се враћамо предивним и снажним причама из срца народа широм Републике Српске, али и шире, које доноси наша Биљана Стокић.
Четврту сезону емисије 'Народ прича' отвара новим причама, са старом мисијом - да искрено и снажно чувамо оно што јесмо, кроз глас народа који своје приче прича са душом.
И баш зато, Биљана Стокић, четврту сезону почиње поклоничким путовањем на Косово и Метохију.
На светој српској земљи коријени се дубље осјећају, светиње сијају, говоре тишином, а свака стопа носи дух наших предака.
Емисију "Народ прича" погледајте у видео прилогу у наставку.
