ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

Извор:
СРНА
10.10.2025
17:44
Коментари:0
Због већег одрона на седмом километру регионалног пута од Кнежева према Угру саобраћај се одвија једном траком, наизмјенично, те је потребан опрез при вожњи, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Из АМС-а су навели да су позвали дежурне екипе које ће уклонити оронули дио са коловоза.
На граничним прелазима Велика Кладуша, Градина, Градишка и Брод појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ из Хрватске.
На осталим прелазима задржавања су до 30 минута.
