ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

Извор:

СРНА

10.10.2025

17:44

Одрон код Кнежева
Фото: Вибер

Због већег одрона на седмом километру регионалног пута од Кнежева према Угру саобраћај се одвија једном траком, наизмјенично, те је потребан опрез при вожњи, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Из АМС-а су навели да су позвали дежурне екипе које ће уклонити оронули дио са коловоза.

На граничним прелазима Велика Кладуша, Градина, Градишка и Брод појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ из Хрватске.

На осталим прелазима задржавања су до 30 минута.

Тагови:

odron

Кнежево

