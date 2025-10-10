Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''

Извор:
Телеграф
10.10.2025
17:44
Коментари:0
Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп привукла је велику пажњу јавности изјавом о свом односу са Владимиром Путином предсједником Русије.
"Имам директне састанке и позиве са Путином, преко незваничних канала", рекла је супруга Доналда Трампа, актуелног шефа бијеле куће.
Хроника
Дјевојка (27) ухапшена због ухођења познатог глумца у Сарајеву
Прва дама Меланија Трамп рекла је да се осморо украјинске дјеце поново спојило са породицама након разговора са Путином.
Подсјетимо, у августу је прва дама САД написала писмо Путину и замолила њеног мужа да му га лично уручи током састанка са руским предсједником на Аљасци.
NOW - Melania Trump says she's having direct back-channel meetings and calls with Putin. pic.twitter.com/8sFETGajYA— Disclose.tv (@disclosetv) October 10, 2025
Република Српска
37 мин2
Хроника
45 мин0
Србија
1 ч0
Регион
53 мин0
Најновије
Најчитаније
18
11
18
05
17
59
17
56
17
44
Тренутно на програму