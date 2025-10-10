Logo

Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''

Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''
Фото: Танјуг/АП/Wilfredo Lee

Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп привукла је велику пажњу јавности изјавом о свом односу са Владимиром Путином предсједником Русије.

"Имам директне састанке и позиве са Путином, преко незваничних канала", рекла је супруга Доналда Трампа, актуелног шефа бијеле куће.

Hapšenje, lisice

Хроника

Дјевојка (27) ухапшена због ухођења познатог глумца у Сарајеву

Прва дама Меланија Трамп рекла је да се осморо украјинске дјеце поново спојило са породицама након разговора са Путином.

Подсјетимо, у августу је прва дама САД написала писмо Путину и замолила њеног мужа да му га лично уручи током састанка са руским предсједником на Аљасци.

Меланија Трамп

Владимир Путин

