Дјевојка (27) ухапшена због ухођења познатог глумца у Сарајеву

10.10.2025

17:41

Дјевојка (27) ухапшена због ухођења познатог глумца у Сарајеву
Фото: Pexels

Федерална управа полиције је, под надзором Кантоналног тужилаштва КС, ухапсила јуче женску особу због сумње да је уходила глумца Феђу Штукана.

Из ФУП-а је саопштено да је ријеч о С.Д. (27), која се сумњичи за кривична дјела "Ухођење", "Угрожавање сигурности" и "Психичко насиље".

Милорад Додик

Република Српска

Потврђено за АТВ: Одбијена жалба Вукановића, Додик може бити предсједник СНСД-а

Према незваничним информацијама Клиx.ба, особа коју је уходила ова дјевојка је познати глумац Феђа Штукан.

Приликом претреса изузети су и дигитални докази који ухапшену дјевојку доводе у везу са извршењем горе наведених кривичних дјела.

Она је криминалистички обрађена у просторијама ФУП-а те је предата у надлежност Кантоналног тужилаштва КС гдје ће против ње бити поднесен Извјештај о почињеном кривичном дјелу, а тужилац ће одлучити о даљем поступању.

Сарајево

хапшење

uhođenje

