Дјевојка (27) ухапшена због ухођења познатог глумца у Сарајеву

Федерална управа полиције је, под надзором Кантоналног тужилаштва КС, ухапсила јуче женску особу због сумње да је уходила глумца Феђу Штукана.
Из ФУП-а је саопштено да је ријеч о С.Д. (27), која се сумњичи за кривична дјела "Ухођење", "Угрожавање сигурности" и "Психичко насиље".
Према незваничним информацијама Клиx.ба, особа коју је уходила ова дјевојка је познати глумац Феђа Штукан.
Приликом претреса изузети су и дигитални докази који ухапшену дјевојку доводе у везу са извршењем горе наведених кривичних дјела.
Она је криминалистички обрађена у просторијама ФУП-а те је предата у надлежност Кантоналног тужилаштва КС гдје ће против ње бити поднесен Извјештај о почињеном кривичном дјелу, а тужилац ће одлучити о даљем поступању.
