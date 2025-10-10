Изгорјела опел астра у гаражи

Извор:
АТВ
10.10.2025
15:09
Полицији у Шипову јутрос у 6.55 пријављено је да је у мјесту Чифлук горио аутомобил опел астра.
Аутомобил је приликом пожара био паркиран у гаражи.
"До момента пријаве власник возила је локализовао пожар, а приликом пожара није било повријеђених лица", саопштено је из ПУ Мркоњић Град.
Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Мркоњић Град.
АТВ незванично сазнаје да је узрок пожара самозапаљење возила.
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
