Новак Ђоковић на кинеском послао поруку пред полуфинале Мастерса

10.10.2025
14:48
Српски тенисер, уједно и највећи икада, Новак Ђоковић стигао је до полуфинала Мастерса у Шангају. Тамо га чека Валентан Вашеро, који је многе изненадио и као 204. на свијету стигао до полуфинала овог турнира у Кини.
Вашеро је на свом путу избацио многе изузетно јаке тенисере, а Новак Ђоковић ће му бити и најтежи испит у његовој каријери.
Иначе, овај меч је на програму од 10 часова и 30 минута, што значи да је по локалном заказан за 16 часова и 30.
Свакако, у сусрет овом дуелу се јавио и Новак Ђоковић путем свог налога на друштвеној мрежи "X" гдје је објавио поруку на кинеском.
还在战斗。 pic.twitter.com/nIY8FIz7ui— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 10, 2025
''И даље се борим'' написао је Новак Ђоковић на кинеском језику, док је приложио и фотографију на којој показује срце публици у Шангају, која је у много наврата показала да га изузетно цијени, поштује и воли на овом турниру.
