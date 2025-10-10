Logo

Новак Ђоковић на кинеском послао поруку пред полуфинале Мастерса

10.10.2025

14:48

Новак Ђоковић на кинеском послао поруку пред полуфинале Мастерса
Фото: Танјуг/АП

Српски тенисер, уједно и највећи икада, Новак Ђоковић стигао је до полуфинала Мастерса у Шангају. Тамо га чека Валентан Вашеро, који је многе изненадио и као 204. на свијету стигао до полуфинала овог турнира у Кини.

Вашеро је на свом путу избацио многе изузетно јаке тенисере, а Новак Ђоковић ће му бити и најтежи испит у његовој каријери.

Иначе, овај меч је на програму од 10 часова и 30 минута, што значи да је по локалном заказан за 16 часова и 30.

Свакако, у сусрет овом дуелу се јавио и Новак Ђоковић путем свог налога на друштвеној мрежи "X" гдје је објавио поруку на кинеском.

''И даље се борим'' написао је Новак Ђоковић на кинеском језику, док је приложио и фотографију на којој показује срце публици у Шангају, која је у много наврата показала да га изузетно цијени, поштује и воли на овом турниру.

(Телеграф.рс)

Новак Ђоковић

Masters u Šangaju

