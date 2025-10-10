Logo

Ево када Новак Ђоковић игра за финале Шангаја, ово нисмо очекивали

10.10.2025

11:12

Коментари:

0
Ево када Новак Ђоковић игра за финале Шангаја, ово нисмо очекивали
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Српски тенисер Новак Ђоковић у петак у суботу у полуфиналу Шангаја игра меч против 204. тенисера на планети Валентана Вашероа. Дуел који нико није очекивао на овом турниру догодиће се у потпуно новом термину за Србина.

До сада је све мечеве Новак играо у термину од 12:30, а организатори су то мало промјенили за суботу. Тако ће Ђоковић играти од 16:30 по локалном времену, односно од 10:30 по српском. Субота пријеподне ће проћи у знаку најбољег икада.

Термин су организатори одредили не по атрактивности актера, већ по томе што су друга двојица полуфиналиста на терену тек овог петка. Тако је Артур Риндеркнеш играо по нашем времену у јутарњим часовима, док ће Алекс де Минор и Данил Медведев тек одредити ко је посљедњи учесник борбе за пехар. Друго полуфинале је на програму у суботу од 13:00.

Арина Сабаленка-Новак Ђоковић

Тенис

Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

Ускоро опширније...

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Masters u Šangaju

finale

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познат добитник Нобелове награде за мир!

Свијет

Познат добитник Нобелове награде за мир!

3 ч

2
Бањалучка полиција одузела ауто у Драгочају

Хроника

Бањалучка полиција одузела ауто у Драгочају

3 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ChatGPT ће постати друштвена мрежа

3 ч

0
Највећи трендови шминкања ове јесени: Тешки пудер није у моди

Стил

Највећи трендови шминкања ове јесени: Тешки пудер није у моди

3 ч

0

Више из рубрике

Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану

Тенис

Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану

4 ч

0
Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

Тенис

Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

20 ч

0
Валентин Вашеро, тенисер из Монака

Тенис

Ко је Валентин Вашеро: Сензација с којом се Новак Ђоковић бори за финале

21 ч

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић отворио душу послије побједе

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner