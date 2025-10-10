Ево када Новак Ђоковић игра за финале Шангаја, ово нисмо очекивали

Српски тенисер Новак Ђоковић у петак у суботу у полуфиналу Шангаја игра меч против 204. тенисера на планети Валентана Вашероа. Дуел који нико није очекивао на овом турниру догодиће се у потпуно новом термину за Србина.

До сада је све мечеве Новак играо у термину од 12:30, а организатори су то мало промјенили за суботу. Тако ће Ђоковић играти од 16:30 по локалном времену, односно од 10:30 по српском. Субота пријеподне ће проћи у знаку најбољег икада.

Термин су организатори одредили не по атрактивности актера, већ по томе што су друга двојица полуфиналиста на терену тек овог петка. Тако је Артур Риндеркнеш играо по нашем времену у јутарњим часовима, док ће Алекс де Минор и Данил Медведев тек одредити ко је посљедњи учесник борбе за пехар. Друго полуфинале је на програму у суботу од 13:00.

(Телеграф.рс)