Новак Ђоковић отворио душу послије побједе

Најбољи српски тенисер, Новак Ђоковић, изборио је пласман у полуфинале Мастерса у Шангају, након што је савладао Белгијанца Зизуа Бергса резултатом 2:0, по сетовима 6:3, 7:5.
Меч није био нимало лак за Новака - водио је тешку борбу, не само против противника већ и са сопственим снагама, у изузетно захтјевним условима који су обиљежили читав турнир.
На моменте се чинило да се једва креће, тражио је додатно вријеме за припрему између поена, а чак је користио и пумпицу за астму како би могао да издржи темпо меча, пише "Телеграф".
Ипак, на крају је Новак Ђоковић успио да се избори са свиме и са по брејком предности у оба сета заврши посао, а у полуфиналу ће га чекати Валентин Вашеро, 204. тенисер планете који долази из Монака.
Он је у четвртфиналу савладао Холгера Рунеа, једног од најбољих играча на свијету.
"Изузетан момак је Бергс, било је проблема у овом мечу. Требало је да завршим меч на 5:4, али сам био превише пасиван. Захтјевни су услови ових дана у Шангају, покушаћу то да пребродим. Драго ми је што сам побиједио, ово је дефинитивно физички и здравствено један од најтежих турнира у мом животу, барем по осјећају на терену, идемо даље", изјавио је Ђоковић, па потом говорио о наредном ривалу, који је апсолутно изненађење турнира:
"Ово је велика ствар за тенис у Монаку. Заиста ми је драго због њега, добро познајем његовог тренера. Провео сам одређено вријеме у Монаку у посљедњих 15 година. Овај турнир посједује веома добре играче, импресивно је шта је он урадио са тог мјеста".
