Експлозија у француској компанији, има повријеђених

09.10.2025
16:06
Троје радника је повријеђено у експлозији на једној од техничких локација компаније "Оранж" у Паризу, саопштила је градоначелник округа Рашида Дати, додајући да је дошло до прекида на телекомуникационим везама за око 80.000 корисника.
Она је додала да су од троје повријеђених двије особе у критичном стању након експлозије која је изазвала пожар.
Инцидент се догодио данас око 10.00 часова у подруму зграде на Авенији де Сакс у Паризу.
Пожар је локализовала ватрогасна бригада, а тимови телекомуникационог оператера "Оранж" раде на обнављању телефонских и интернет услуга за око 80.000 корисника.
Детаљи и околности експлозије нису познати.
