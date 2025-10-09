Logo

Експлозија у француској компанији, има повријеђених

Извор:

СРНА

09.10.2025

16:06

Коментари:

0
Експлозија у француској компанији, има повријеђених
Фото: Pixabay

Троје радника је повријеђено у експлозији на једној од техничких локација компаније "Оранж" у Паризу, саопштила је градоначелник округа Рашида Дати, додајући да је дошло до прекида на телекомуникационим везама за око 80.000 корисника.

Она је додала да су од троје повријеђених двије особе у критичном стању након експлозије која је изазвала пожар.

Инцидент се догодио данас око 10.00 часова у подруму зграде на Авенији де Сакс у Паризу.

marke km

Друштво

То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

Пожар је локализовала ватрогасна бригада, а тимови телекомуникационог оператера "Оранж" раде на обнављању телефонских и интернет услуга за око 80.000 корисника.

Детаљи и околности експлозије нису познати.

