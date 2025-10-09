Путин најавио прелазак на националне валуте

Извор:
Русија је чврсто посвећена даљем јачању свог стратешког партнерства и савезништва са централноазијским државама, продубљујући узајамно корисне политичке, економске и хуманитарне везе, изјавио је председник Русије Владимир Путин на самиту Русија-Централна Азија у Душанбеу.
"На свим овим правцима, заиста смо успели да постигнемо добре резултате", поручио је Путин.
Према његовим ријечима, трговински промет између Русије и ових земаља је прошле године премашио 45 милијарди долара.
Како је навео, ово није лош резултат, али је скренуо пажњу на промет који остварују Русија и Бјелорусија – више од 50 милијарди долара.
Он је подсјетио да у Узбекистану живи скоро 40 милиона људи, Таџикистану више од десет, у Казахстану више од двадесет, што представља "огроман ресурс".
"То значи да постоје и добре перспективе за развој наше економије", истакао је руски лидер.
Он је подсјетио да је Русија један од водећих инвеститора у земљама региона, у којима ради око 25.000 компанија са руским капиталом.
"У току је плански прелазак на употребу националних валута", истакао је Путин.
Такође се осврнуо и на заједничке пројекте у аутомобилској индустрији.
"Јако је широк круг заједничког рада", примјетио је.
Осим тога, како истиче, Русија је заинтересована за то да се централноазијске земље придруже развоју руских технологија и прати њихове успјехе у свим поменутим сферама.
"Спремни смо да развијамо логистичка и транспортна чворишта", истакао је руски лидер.
Продубљују и партнерство и у области енергетике, што укључује и изградњу електрана, додао је Путин.
Путин се на самиту осврнуо и на план америчког председника Доналда Трампа за Газу, истакнувши да га је Русија практично одмах подржала.
"Заиста се надамо да ће те иницијативе Трампа бити и у пракси реализоване", поручио је Путин.
Још једном је подсетио да се Русија увек залагала за мирно и дипломатско рјешавање сукоба на Блиском истоку, а овај став је наслиједила од Совјетског савеза. У оквиру њега, најважније је стварање палестинске државе.
Путин се тренутно налази у државној посети Таџикистану. Он се раније данас састао са председником Емомалијем Рахмоном, приликом чега је потписано 15 билатералних споразума.
У току је други самит Централна Азија-Русија на ком ће, осим Путина и Рахмона, учествовати и лидери Казахстана, Киргистана, Туркменистана и Узбекистана.
Планирано је да председници разговарају о даљем проширењу међусобне сарадње у области трговине, економије, финансија, индустрије, логистике, енергетике и др, пише РТ Балкан.
