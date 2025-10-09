Logo

Путин најавио прелазак на националне валуте

Извор:

РТ Балкан

09.10.2025

16:03

Коментари:

0
Путин најавио прелазак на националне валуте
Фото: Танјуг/АП

Русија је чврсто посвећена даљем јачању свог стратешког партнерства и савезништва са централноазијским државама, продубљујући узајамно корисне политичке, економске и хуманитарне везе, изјавио је председник Русије Владимир Путин на самиту Русија-Централна Азија у Душанбеу.

"На свим овим правцима, заиста смо успели да постигнемо добре резултате", поручио је Путин.

Према његовим ријечима, трговински промет између Русије и ових земаља је прошле године премашио 45 милијарди долара.

Како је навео, ово није лош резултат, али је скренуо пажњу на промет који остварују Русија и Бјелорусија – више од 50 милијарди долара.

Он је подсјетио да у Узбекистану живи скоро 40 милиона људи, Таџикистану више од десет, у Казахстану више од двадесет, што представља "огроман ресурс".

"То значи да постоје и добре перспективе за развој наше економије", истакао је руски лидер.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

Он је подсјетио да је Русија један од водећих инвеститора у земљама региона, у којима ради око 25.000 компанија са руским капиталом.

"У току је плански прелазак на употребу националних валута", истакао је Путин.

Такође се осврнуо и на заједничке пројекте у аутомобилској индустрији.

"Јако је широк круг заједничког рада", примјетио је.

Осим тога, како истиче, Русија је заинтересована за то да се централноазијске земље придруже развоју руских технологија и прати њихове успјехе у свим поменутим сферама.

"Спремни смо да развијамо логистичка и транспортна чворишта", истакао је руски лидер.

Продубљују и партнерство и у области енергетике, што укључује и изградњу електрана, додао је Путин.

страјк васпитаци

Бања Лука

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

Путин се на самиту осврнуо и на план америчког председника Доналда Трампа за Газу, истакнувши да га је Русија практично одмах подржала.

"Заиста се надамо да ће те иницијативе Трампа бити и у пракси реализоване", поручио је Путин.

Још једном је подсетио да се Русија увек залагала за мирно и дипломатско рјешавање сукоба на Блиском истоку, а овај став је наслиједила од Совјетског савеза. У оквиру њега, најважније је стварање палестинске државе.

Путин се тренутно налази у државној посети Таџикистану. Он се раније данас састао са председником Емомалијем Рахмоном, приликом чега је потписано 15 билатералних споразума.

У току је други самит Централна Азија-Русија на ком ће, осим Путина и Рахмона, учествовати и лидери Казахстана, Киргистана, Туркменистана и Узбекистана.

Планирано је да председници разговарају о даљем проширењу међусобне сарадње у области трговине, економије, финансија, индустрије, логистике, енергетике и др, пише РТ Балкан.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

Занимљивости

Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

2 ч

0
Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

Ауто-мото

Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

2 ч

0
Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

Хроника

Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

2 ч

0
Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

Сцена

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

2 ч

0

Више из рубрике

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

Свијет

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

3 ч

0
Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

Свијет

Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

4 ч

0
Урсула "има повјерење" ЕП

Свијет

Урсула "има повјерење" ЕП

5 ч

0
Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

Свијет

Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner