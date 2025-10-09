Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

09.10.2025
Џордан Хатмејкер знала је да нешто није у реду чим је покушала да отвори падобран.
"Треба да погледаш горе и провјериш - да ли је ту, да ли је правоугаон и да ли је стабилан", присјећа се и додаје - "Мој није био ниједно од тога."
Био је то њен други скок тог дана са висине од око 4.000 метара изнад поља и ливада у Вирџинији. Имала је 35 година и још само 10 скокова до добијања лиценце за самостално падобранство.
"Кад се вртиш и падаш ка земљи, тешко је схватити шта се дешава. Била сам у свом свијету. Само сам размишљала како да се извучем из те ситуације. Била сам чудно мирна. Сјећам се да сам видјела земљу како ми се приближава и помислила - ово ће да боли."
Џордан је одувијек била авантуриста, вољела је планинарење, скакање са литица у воду и вожњу ролеркостерима. До тог дана, у новембру 2021. године, никада није сломила ниједну кост.
"Никад нисам бринула о безбједности, увијек сам мислила да ће све бити у реду", истакла је.
Падобранством се "заразила" још 2015. године, послије свог првог тандемског скока.
"Одувијек сам сањала да летим. Ако би ме неко питао која животиња бих жељела да будем, увијек бих рекла птица."
До дана несреће, Хатмејкер је била корак од остварења тог сна. Тог јутра дошла је на аеродром са братом, који ју је упозорио да не скаче јер "осјећа лошу енергију". Она се само насмијала.
Први скок тог дана прошао је без грешке, али други јој је промијенио живот. Када је повукла сигурносни падобран, мали падобран који отвара главни, заплео се око њене ноге - квар познат као "потковица". Почела је да се врти и пада брзином од око 200 км/х.
"Покушала сам да скинем ципелу да се ослободим, али нисам могла - била је двоструко завезана."
Резервни падобран се аутоматски отворио, успорио је на тренутак, али онда се и главни падобран ослободио из торбе и напунио ваздухом. То је створило други, још гори проблем такозвани "down plane" или "пад авиона". Два падобрана повлачила су је у супротним правцима, убрзавајући пад умјесто да га успоре.
У том тренутку, Џордан није мислила да ће умријети. "Помислила сам само - сломићу ногу и нећу моћи да идем на 'Everest Base Camp', гдје сам планирала да одем за три дана."
Срушила се неколико стотина метара даље од планираног мјеста приземљења.
"Осјетила сам траву у устима, молила се наглас и викала у помоћ. Онда сам покушала да устанем и схватила - не могу да помјерим ништа испод струка."
Погинуо познати бизнисмен (31): Скочио из авиона, падобран се није отворио
Требало је пола сата да је пронађу спасиоци. Хеликоптер ју је превезао у болницу, гдје су љекари установили да је сломила више пршљенова и да јој је један од њих оштетио кичмену мождину. Имала је и сломљену потколеницу, а један имплант у грудима је пукао од удара.
Слиједила је дуга борба – пет дана на интензивној њези, више операција и мјесеци опоравка уз ношење стезника и металних шипки у нози. Љекари су је оцијенили степеном Б на скали повреда кичме (А значи потпуна парализа).
"Рекли су ми да је добар знак што могу да помјерам ножне прсте. Нисам знала колико ћу моћи да се опоравим, али одлучила сам да нећу допустити да ме ово дефинише."
И заиста, њена упорност и вјера показали су се као чудо. Само три мјесеца након несреће, Џордан је проходала без помоћи.
"Имала сам вјеру да ме Бог оставио овдје с разлогом. Осјећала сам да мој посао на земљи није готов."
Та снага водила ју је и даље - годину дана након несреће остварила је свој сан и стигла до базног кампа Евереста, потпуно сама, уз помоћ шерпе.
"То ми је био највећи осјећај достигнућа. Осјећала сам да поново проналазим себе."
Данас, више од двије године касније, Џордан је завршила терапију, не узима више лијекове и поново ради. Остала јој је блага укоченост у лијевој нози, али то је не спријечава да живи пуним плућима. А најневјероватнији дио – вратила се падобранству. У октобру прошле године скочила је поново, у тандему изнад пустиње Моаб у Јути.
"Да сам била сама, можда бих била нервозна, али пошто сам била везана за професионалца, осјећала сам се потпуно мирно. Само сам била пресрећна што сам поново тамо горе."
(Она.рс)
