Осми пут кандидат за предсједника, на власти већ 43 године

Предсједник Камеруна Пол Бија по осми пут је кандидат на предсједничким изборима заказаним за недјељу, у настојању да превазиђе незадовољство својом вишедеценијском владавином и побиједи главног ривала, бившег портпарола владе Ису Чирому Бакарија.
Бија је на власт дошао 1982, а 2008. је укинуо ограничење у вези броја мандата, пренио је Ројтерс.
Његова влада негирала је наводе о изборним преварама и манипулисала судовима како би уклонила политичке противнике, наводи агенција.
Главни Бијин противкандидат на изборима 2018, Морис Камто, овог пута је дисквалификован, а преостали ривали нису успјели да се окупе око јединственог кандидата, на тај начин повећавши шансе са побједу актуелног предсједника.
Бија се ретко појављује у јавности, због чега се стално јављају спекулације о његовом лошем здравственом стању, а влада је прошле година забранила јавне дискусије на ту тему.
Он је у уторак присуствовао изборном скупу, једини пут ове године, у граду Маруа, гдје је захвалио присталицама на подршци, признавши оправданост притужби на квалитет основних јавних служби, као што су одржавање путева и проблеми са испоруком струје.
Његов највећи ривал је бивши портпарол владе, Иса Чирома Бакари, који је раније био и на функцији министра за запошљавање, али је у јуну саопштио да прелази у опозицију, наводи Ројтерс.
Чирома је оптужио Бију да лоше управља природним богатствима Камеруна, као што су какао и нафта, због чега ова земља зависи од међународних финансијских институција.
На предсједничке изборе излази 12 кандидата, а у Камеруну се не одржава други круг гласања, тако да ће побједник бити кандидат који у недјељу буде добио највише гласова, наводи агенција.
Резултати морају да буду објављени у року од 15 дана од одржавања избора.
