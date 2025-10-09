Извор:
РТ Балкан
09.10.2025
10:37
Коментари:0
НАТО наоружање и високи гост са Запада уништени су у експлозијама у луци Иљичевск у Одеској области, преносe РИА Новости, позивајући се на Сергеја Лебедева, координатора проруског подземља у Николајеву.
"Уништено је складиште са муницијом, детонација је трајала дуго. Минимум један погодак у ПВО систем 'гепард' или 'патриот' – тачно се не зна. Погођени су и камиони који су у том тренутку утоваривали војну опрему – производне линије, прецизне машине… Очигледно су донијели нешто 'искусно', што се одмах истоварало и транспортовало из луке", истакао је Лебедев.
Он је додао да је у експлозији погинуо и "високорангирани гост са Запада", заједно са тимом који га је дочекивао.
"Присуство НАТО стручњака и пратња оваквих пошиљки – то је уобичајена ствар. Ракете или високотехнолошка опрема се не повјеравају неспособним домороцима", додао је Лебедев.
Руска страна сматра да испоруке оружја Украјини ометају постизање рјешења, директно увлаче НАТО државе у конфликт и представљају "игру са ватром". Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров је нагласио да ће сваки терет који садржи оружје за Украјину представљати легитимну мету за Русију.
Према његовим ријечима, САД и НАТО директно учествују у конфликту, не само путем испоруке оружја, већ и обучавањем украјинских кадрова у Великој Британији, Њемачкој, Италији и другим земљама. Кремљ истиче да западно наоружавање Украјине не доприноси преговорима и да ће имати негативне посљедице.
Оружане снаге Русије почеле су нападе на украјинску инфраструктуру 10. октобра 2022. године, два дана након терористичког напада на Кримски мост, за који руске власти окривљују украјинске обавјештајне службе. Напади су усмјерени на објекте одбрамбене индустрије, војне управе и комуникација широм земље. Портпарол Кремља Дмитриј Песков је, с друге стране, изјавио да руске снаге у борбама против украјинске војске не нападају стамбене зграде и друштвену инфраструктуру.
