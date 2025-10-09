Тајван издао упозорење: Кина се спремна за напад, сајбер ратом покушавају срушити владу

Извор:
Кина појачава војне активности у близини Тајвана и усавршава способност извођења изненадног напада, а истовремено настоји да поткопа повјерење у владу користећи хибридне тактике сајбер рата, саопштило је тајванско Министарство одбране.
Тајван, који Кина сматра својом територијом, суочава се с појачаним војним притиском Пекинга током посљедњих пет година, укључујући најмање седам великих серија војних вјежби око острва од 2022. године.
"Кинески комунисти усвојили су рутинске тактике узнемиравања у ‘сивој зони’, у комбинацији са заједничким борбеним патролама, циљаним војним вјежбама и когнитивним ратовањем, представљајући свеобухватну пријетњу за нас", наводи се у извјештају који Министарство одбране објављује сваке двије године.
Израз "сива зона" односи се на неборбене операције којима се врши притисак на Тајван, попут патрола обалне страже, оштећења подморских каблова и слања балона.
Кинеска обалска стража шири своје активности око Тајвана и у будућности би могла предузети агресивне мјере ограничавања у сарадњи с војском, док истовремено увјежбава сценарије напада, наводи се у извјештају.
Пекинг, такође, користи хибридно ратовање како би ослабило повјерење грађана у владу и подршку издвајањима за одбрану, користећи алате вјештачке интелигенције за подривање сајбер сигурности Тајвана и откривање слабих тачака у критичној инфраструктури, додаје се у извјештају.
"Кроз конвенционалне и неконвенционалне војне акције, Кина настоји тестирати своје способности за напад на Тајван и суочавање са страним снагама", навело је Министарство.
Кина би, према извјештају, такође могла покушати изненада претворити војне вјежбе у стварне борбене операције како би затекла Тајван и његове међународне савезнике неспремне, што би представљало значајну пријетњу миру и безбједности у региону.
У посљедњим годинама, Кина широко користи цивилне трговачке бродове за војне транспортне операције и наставља развој специјализоване опреме за амфибијске десанте, навело је Министарство одбране.
Извјештај такође наводи да Кина користи професионалну сајбер војску за манипулацију налозима на друштвеним мрежама и њихово преплављивање дезинформацијама, с циљем изазивања подјела у тајванском друштву и слабљења повјерења у владу.
Кинески државни медији и њихови сарадници, како се наводи, такође раде на слабљењу воље за борбу.
Министарство је додало да Кина користи технологију "дпифејк" за израду лажних видеозаписа, те да примјењује вјештачку интелигенцију како би генерисала поларизирајућу политичку реторику.
