Хорор: Отац бацио ћеркицу (2) са 4. спрата, дјевојчица се бори за живот

Извор:

Агенције

09.10.2025

09:18

Фото: Pixabay

Истражни органи у Башкортостану покренули су кривични поступак против 34-годишњег мушкарца који је бацио своју двогодишњу ћерку кроз прозор стана на четвртом спрату у руском граду Уфа.

Дијете је превезено у болницу са тешким повредама и у критичном је стању, саопштило је Републичко тужилаштво, преноси ТАСС.

Осумњичени је притворен, а против њега је покренут поступак за покушај убиства малољетног лица према члану 105 Кривичног законика Русије.

Истражиоци и форензичари обавили су увиђај, а у току су саслушања свједока и форензичка испитивања.

Тужилаштво је навело да су у тренутку инцидента отац и двогодишња дјевојчица били сами у стану, док су мајка и старији син били одсутни.

Вршилац дужности тужиоца Орџоникидзевског округа Рустам Ишмухаметов надгледа истрагу, укључујући и поштовање закона о малољетницима и родитељским обавезама.

