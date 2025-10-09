Хорор: Отац бацио ћеркицу (2) са 4. спрата, дјевојчица се бори за живот

Извор:
Агенције
09.10.2025
09:18
Коментари:0
Истражни органи у Башкортостану покренули су кривични поступак против 34-годишњег мушкарца који је бацио своју двогодишњу ћерку кроз прозор стана на четвртом спрату у руском граду Уфа.
Дијете је превезено у болницу са тешким повредама и у критичном је стању, саопштило је Републичко тужилаштво, преноси ТАСС.
Осумњичени је притворен, а против њега је покренут поступак за покушај убиства малољетног лица према члану 105 Кривичног законика Русије.
Истражиоци и форензичари обавили су увиђај, а у току су саслушања свједока и форензичка испитивања.
Тужилаштво је навело да су у тренутку инцидента отац и двогодишња дјевојчица били сами у стану, док су мајка и старији син били одсутни.
Вршилац дужности тужиоца Орџоникидзевског округа Рустам Ишмухаметов надгледа истрагу, укључујући и поштовање закона о малољетницима и родитељским обавезама.
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму