Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Турску

Извор:

Танјуг

09.10.2025

07:41

Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Турску
Фото: X/@LastQuake/screenshot

Земљотрес јачине 4.9 степени погодио је западну Турску, саопштио је јутрос Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Потрес се догодио у 23.54 на дубини од девет километара у близини Кутахије, 18 километара од Симава.

За сада нема информација о причињеној штети или повређенима.

Потрес се осетио у Бурси, Баликесиру, Ескишехиру, Маниси.

(Тањуг)

Земљотрес

Turska

