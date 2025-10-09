Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Турску

Извор:
Земљотрес јачине 4.9 степени погодио је западну Турску, саопштио је јутрос Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Потрес се догодио у 23.54 на дубини од девет километара у близини Кутахије, 18 километара од Симава.
За сада нема информација о причињеној штети или повређенима.
Потрес се осетио у Бурси, Баликесиру, Ескишехиру, Маниси.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 21 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 8, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/dLOqdWksSK
