Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

Извор:
Индекс
09.10.2025
06:54
Коментари:0
Трамп је климнуо док је читао поруку, након чега му је Рубио нешто шапнуо на ухо, на што је предсједник одговорио: "У реду".
Хитна ситуација на Блиском истоку
Трамп је затим новинарима рекао: "Управо ми је државни секретар дао поруку да смо врло близу споразума на Блиском истоку и да ће ме ускоро требати", преноси Индекс.
Свијет
Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди
Према фотографијама које су снимили фотографи на догађају, у поруци стоји да је споразум "врло близу", с те двије ријечи подвучене, те се у њој такође тражи од америчког предсједника да одобри објаву на својој друштвеној мрежи.
"Требамо да одобрите објаву на Truth Social ускоро како бисте први могли објавити договор", стоји у поруци предатој Трампу.
Watch as Donald Trump is handed a note by Marco Rubio during an event at the White House.— Sky News (@SkyNews) October 8, 2025
He tells reporters: 'I was just given a note saying that we're very close to a deal in the Middle East and they're going to need me pretty quickly'https://t.co/n5edP0ayFu
📺 Sky 501 pic.twitter.com/iCKA1W5Gdu
Најновије
Најчитаније
08
15
08
08
08
04
08
02
08
00
Тренутно на програму