Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

09.10.2025

06:54

Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану
Фото: Printscreen/X/Sky news

Трамп је климнуо док је читао поруку, након чега му је Рубио нешто шапнуо на ухо, на што је предсједник одговорио: "У реду".

Хитна ситуација на Блиском истоку

Трамп је затим новинарима рекао: "Управо ми је државни секретар дао поруку да смо врло близу споразума на Блиском истоку и да ће ме ускоро требати", преноси Индекс.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

Према фотографијама које су снимили фотографи на догађају, у поруци стоји да је споразум "врло близу", с те двије ријечи подвучене, те се у њој такође тражи од америчког предсједника да одобри објаву на својој друштвеној мрежи.

"Требамо да одобрите објаву на Truth Social ускоро како бисте први могли објавити договор", стоји у поруци предатој Трампу.

Доналд Трамп

Марко Рубио

