Лавров: Трампов план најбоља ствар која је тренутно на столу

Танјуг
08.10.2025
20:19
План предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа за окончање рата у Појасу Газе, упркос томе што је уопштен, тренутно је најбоља опција на столу, оцијенио је данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је у интервјуу за пројекат "Мостови ка Истоку" нагласио да Русија сматра Трампов план позитивним кораком, будући да је главни циљ "брзо окончање крвопролића, спасавање живота и обнова Појаса Газе, града Газе или онога што је од њих остало".
Навео је и да Русија сматра да је тај план реалан ако га Палестинци прихвате и додао да је важно да сва непријатељства престану.
"Чињеница да Хамас ставља посебан нагласак на гаранције непонављања напада и ненастављања непријатељстава у Појасу Газе, а посебно у граду Гази, одраз је лекција које уче из искуства које је претходило у садашњој ситуацији", примијетио је он.
Лавров је објаснио да сматра да је Трампов план "тренутно најбоље рјешење" у смислу да је прихватљиви за Арапе и да га Израел неће одбацити.
"Предсједник САД Доналд Трамп предложио је својих '20 тачака', које помињу ријеч 'државност'. Али све је формулисано прилично уопштено. То је у контексту само онога што је остало од Појаса Газе", рекао је Лавров.
Он је примијетио да се окупирана Западна обала не помиње у овом контексту, преноси ТАСС.
"Али ми смо реалисти. Разумијемо да је ово најбоља ствар на столу тренутно", навео је.
Лавров је истакао и да колективно кажњавање палестинског народа због напада Хамаса на Израел у октобру 2023. године представља "грубо кршење међународног хуманитарног права".
"Оштро смо осудили терористички напад који је Хамас извршио 7. октобра. То је злочин, али 'колективно кажњавање' цијелог палестинског народа за ову врсту терористичког напада је такође грубо кршење међународног хуманитарног права", рекао је Лавров.
