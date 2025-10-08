Logo

Терориста током напада на синагогу позвао полицију: Откривено шта им је рекао

08.10.2025

20:14

Синагога Манчестер напад
Фото: Pexels/Peter Byrne

Џихад ал Шами (35), терориста који је извршио напад испред синагоге у Манчестеру прошлог четвртка, позвао је полицију током напада и заклео се на вјерност Исламској држави, саопштила је полиција за борбу против тероризма.

Двије особе су погинуле у нападу, док је ел Шамија убила полиција на лицу мјеста. Три повријеђене особе су још увијек у болници. Вјерује се да је Адриан Долби (53) убијен полицијским метком док је покушавао да спријечи ел Шамија да уђе у синагогу. Још једна жртва је Мелвин Кравиц (66), вјерник који је такође помогао у заустављању нападача.

Према изјавама очевидаца, ел Шами се понашао сумњиво испред синагоге прије него што га је зауставило обезбијеђење. Око петнаест минута касније, вратио се својим возилом и намјерно ударио у пролазнике.

Полиција је потврдила да је током позива на број 999 преузео одговорност за напад и „заклео се на вјерност Исламској држави“. Код себе је имао још један нож и носио је лажну експлозивну направу.

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра неће имати струју

Помоћник начелника полиције Роб Потс рекао је да је шест особа ухапшено и испитано након напада. Двије су пуштене у недјељу, а преостале четири ће бити пуштене у сриједу увече без подизања оптужнице. Потс је нагласио да "то не значи да је наша истрага завршена".

Потс је такође потврдио да ел Шами никада није био упућен у програм за борбу против тероризма „Превент“, нити је био познат полицији за борбу против тероризма. „У овој фази наше истраге“, додао је, „више смо увјерени да је био под утицајем екстремне исламистичке идеологије“, напомињући да позив полицији „чини дио ове процјене“. Портпарол полиције за борбу против тероризма потврдио је да се истрага о мотивима и околностима напада наставља убрзано.

(Телеграф.рс)

