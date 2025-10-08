Logo

Захарова: Брисел смишља формуле за крађу руске имовине

СРНА

08.10.2025

17:37

Захарова: Брисел смишља формуле за крађу руске имовине
Фото: Танјуг/АП

Брисел дуго смишља нове формуле и правне оквире усмјерене искључиво на крађу прихода од заплијењене руске имовине, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Коментаришући приједлоге Европске комисије да Русија плати репарације Украјини, Захарова је констатовала да "ЕУ и НАТО живе у обрнутом свијету, док Русија живи у стварности".

"Већ дуго је јасно да Брисел краде приходе од заплијењене руске имовине. Користе различите основе и формуле. Сада су измислили неку врсту репарација, али суштина је иста - да почну да краду руску суверену имовину", истакла је Захарова.

Она је подсјетила да је Брисел само у првој половини ове године заплијенио и преусмјерио 10,1 милијарду евра кијевском режиму.

"Уочи самита у Копенхагену, предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен објавила је исплату девете транше макрофинансијске помоћи ЕУ кијевском режиму у оквиру иницијативе Г7, заједно са зајмом од додатних четири милијарде евра обезбијеђеним приходима од блокираних руских фондова", подсјетила је Захарова.

Она је упозорила да се половина додијељених средстава "одваја за потребе украјинских оружаних снага, посебно за куповину дронова који се користе за убијање дјеце".

Марија Захарова

