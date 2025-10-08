Logo

САД извеле ваздушни напад у Сирији

Извор:

Танјуг

08.10.2025

17:24

Фото: Танјуг/АП

Централна команда Сједињених Држава (ЦЕНТЦОМ) саопштила је данас да је 2. септембра извела ваздушни напад у Сирији у којем је убијен један од водећих војних планера терористичке групе Ал-Каиде.

Како је наведено у саопштењу ријеч је о Мухамеду Абдулвехабу ал-Ахмаду, члану групе Ансар ал-Ислам повезане са Ал-Каидом, пренијела је Ал Џазира.

Командант америчке Централне команде адмирал Бред Купер изјавио је да америчке снаге на Блиском истоку настоје да омету и униште активности терористичких група које планирају и изводе нападе.

"Наше снаге ће наставити да штите Сједињене Државе, њихове савезнике и партнере у региону и широм свијета", поручио је Купер.

Савез под америчким вођством повремено циља вође Исламске државе и Ал-Каиде у Сирији у оквиру својих операција.

Sirija

vazdušni napadi

Америка

