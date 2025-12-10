Logo
Како је Бањалучанин упао у замку: Фотографије слао полицајцима мислећи да је дијете

10.12.2025

12:02

Хапшење педофил Бијељина
Фото: Уступљена фотографија

Основни суд у Бијељини одредио је притвор осумњиченом Бањалучанину С.М. којег између осталог терете да је на профил на друштвеној мрежи, иза којег су стајали полицајци, слао експлицитне фотографије, мислећи да је у питању дијете.

Притворен је на мјесец дана, а терете га за искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних д‌јела сексуалног злостављања или искориштавања, кривично д‌јело искориштавање д‌јеце за порнографију и кривично д‌јело упознавање д‌јеце за порнографијом.

"Притвор осумњиченом одређен је по Приједлогу за одређивање притвора Окружног јавног тужилаштва у Бијељини", речено је из Основног суда у Бијељини.

Суд је, како се додаје, утврдио да је доказано постојање основане сумње да је осумњичени починио кривична д‌јела на начин што је комуницирао са профилом који га је упорно обавјештавао да има 14 година и да иде у школу, да је слао упорно фотографије сексуалног и порнографског садржаја као и фотографије свог полног органа, тражећи да и њему тај профил шаље такве фотографије и договарајући контакт гд‌је је и дошао у Бијељину када је ухапшен.

Из тога, како су нагласили, произилази да је осумњичени д‌јетету млађим од 15 година користећи компјутерску мрежу договарао састанак ради обљубе или с њом изједначене полне радње.

Пронађи ме

Република Српска

МУП Републике Српске успјешно тестирало систем „Пронађи ме“

"Он се појавио на договореном мјесту, посједовао и приказивао д‌јечију порнографију и д‌јетету млађем од 15 година учинио доступним слике и аудио визуелни материјал и друге предметне порнографске садржине, гд‌је је наведеном профилу слао снимке на којима показује свој полни орган и слао снимке из којих је видљиво да постоји сексуални однос у којем учествује млађе, вјероватно малољетно лице наводећи да је то снимак сексуалног односа професора и ученице из средње школе", наводи Суд.

Потребно је, како су нагласили, истаћи како се ради о фиктивном профилу на друштвеној мрежи иза којег стоје полицијски службеници.

"Циљ заштите је тај да се заштите д‌јеца и њихов полни интегритет и да су предузимањем радње извршења увијек ствара апстрактна опасност по заштићено добро због чега изостанак посљедице не представља битно обиљежје кривичног д‌јела јер се ради о друштвеној опасности која оправдава инкриминисање наведених д‌јела", навели су из Основног суда у Бијељини.

Ротација полиција

Свијет

Пијани возач убио дјечака, мислио да је пас

Како су додали, постоје и посебни притворски разлози - бојазан да ће осумњичени уништити, сакрити, или измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак јер се ради о лицу које је инжињер електротехнике и располаже натпросјечним знањима из области рачунарства и информатике, док нарочите околности оправдавају бојазан да ће поновити кривично д‌јело за које се може изрећи казна затвора од три године или тежа казна јер је показао изузетну заинтересованост и упорност у комуникацији са наведеним малољетничким профилом, пишу Независне.

Иако је, додаје суд, више пута упозораван да се ради о лицу од 14 година, био је упоран у слању порнографских садржаја исказивао је жељу да се састану у Бијељини која је удаљена више стотина километара и у коју је дошао ради обљубе или са њом изједначене полне радње са малољетним д‌јететом испод 15 година.

pedofil

Бањалука

