Амбасадори чланица ЕУ одобрили план за укидање увоза руског гаса

Амбасадори чланица ЕУ одобрили су данас план за прекид куповине "свих врста руског гаса", саопштено је из данске мисије у Бриселу која предсједништва Европском савјету.
У објави мисије на "Иксу" наведено је да је одобрен план за прекид увоза руског гаса до 2027. године.
Како би ступила на снагу, одлуку треба да одобри Европски савјет на нивоу министара до краја мјесеца, пише ТАСС.
