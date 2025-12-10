Logo
Амбасадори чланица ЕУ одобрили план за укидање увоза руског гаса

Амбасадори чланица ЕУ одобрили су данас план за прекид куповине "свих врста руског гаса", саопштено је из данске мисије у Бриселу која предсједништва Европском савјету.

У објави мисије на "Иксу" наведено је да је одобрен план за прекид увоза руског гаса до 2027. године.

Полиција ФБиХ

Хроника

Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

Како би ступила на снагу, одлуку треба да одобри Европски савјет на нивоу министара до краја мјесеца, пише ТАСС.

