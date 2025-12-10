Logo
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласио се Центар за социјални рад

Глас Српске

10.12.2025

11:37

Фото: АТВ

Центар за социјални рад у Мркоњић Граду упознат је са случајем наводног вршњачког насиља у Основној школи "Иван Горан Ковачић" и активно ради на рјешавању ситуације, казала је директорка ове установе Милица Ступар.

"Ова установа је упозната са случајем у Основној школи "Иван Горан Ковачић" гдје су родитељи изнијели тврдње да су њихова дјеца жртве вршњачког насиља, те радимо на томе. Због осјетљивости предмета за сада не можемо излазити са више информација", истакла је Ступарова за Глас.

Подсјећамо, републичка просвјетна инспекција стигла је у поменуту школу у Мркоњић Граду како би испитала наводе о вршњачком насиљу.

Надлежне институције, укључујући и Републички педагошки завод, врше ванредни надзор над радом школе, а Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци формирало је предмет по пријави родитеља.

