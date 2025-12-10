Logo
Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

АТВ

10.12.2025

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се
Предсједник Скупштине Општине Билећа Мирослав Суџум (СНСД), поднио је оставку на функцију, уз образложење да се послије свих ових година једноставно уморио.

"Поднио сам захтјев за повлачење мандата. Данас Скупштина разматра моју оставку. Уморио сам се свих ових година, а посебно у задњој години мандата, током које сам био предсједник Скупштине Општине Билећа. Са својим тимом и начелником Општине Билећа Миодрагом Парежанином, којем дајем пуну подршку, радио сам најбоље што сам могао. Наредном предсједнику поручујем само једно: нека настави започето", поручио је Суџум.

На данашњем засједању Скупштине Општине Билећа, највише ће се говорити о буџету за ову и наредну годину, док ће одборници расправљати и о оставци СНСД-овог предсједника парламента. У образложењу стоји да се повлачи из личних разлога.

Билећа

