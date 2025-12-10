Пјевач открио да има 17 унучади: Одушевио жири у популарном музичком такмичењу

Извор:
Милан Пајковић алијас Мики Мрак из Беча одлучио је да са шездесет година окуша пјевачку срећу у емисији "Никад није касно", а онда је одушевио све окупљене када је причао о својој многобројној породици.
Милан Пајковић се бавио различитим пословима током живота, а од хобија издваја риболов. Својим највећим успјехом сматра своју породицу и седамнаесторо унучића.
Прије него што је запјевао на великој сцени, обратио му се Зијо Валентино који је био фасциниран његовим потомством.
“Ја бих ти, у име жирија, дао Оскара на наталитет. Честитам. Пази сад математику, седамнаест унучића, колико је праунучића, идућа генерација ако буде пута три то је 51. Беч је мали”, рекао му је музичар.
Милан је за своје прво представљање у "Никад није касно" изабрао нумеру од Енеса Беговића „Бог дао Бог“. Мики је фасцинирао жири својом појавом, али и пјевањем за које је добио све похвале.
"Мики је комплетна сценска појава. Ништа ту не фали, једино што би му промијенио то „мрак“, више носи свјетло са собом и хвала Богу са унуцима и дјецом, свака част", рекао је Маре, а Даница Максимовић га је питала да ли му је пјесма коју је извео има за њега неко дубље значење.
"Посветио сам супрузи ову пјесму, мало се била разбољела, али то је пребродила и поздрављам је и своју моју дјецу и унучад", одговорио је такмичар кога је глумица похвалила за наступ и сложила се са Маретом.
