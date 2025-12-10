Logo
Large banner

Пјевач открио да има 17 унучади: Одушевио жири у популарном музичком такмичењу

Извор:

Агенције

10.12.2025

10:38

Коментари:

0
Милан Пајковић пјевач који има 17 унучади
Фото: nikadnijekasno_official/Instagram/Screenshot

Милан Пајковић алијас Мики Мрак из Беча одлучио је да са шездесет година окуша пјевачку срећу у емисији "Никад није касно", а онда је одушевио све окупљене када је причао о својој многобројној породици.

Милан Пајковић се бавио различитим пословима током живота, а од хобија издваја риболов. Својим највећим успјехом сматра своју породицу и седамнаесторо унучића.

Школа

Градови и општине

Инспекција у школи у Мркоњић Граду, окупили се родитељи ученика

Прије него што је запјевао на великој сцени, обратио му се Зијо Валентино који је био фасциниран његовим потомством.

“Ја бих ти, у име жирија, дао Оскара на наталитет. Честитам. Пази сад математику, седамнаест унучића, колико је праунучића, идућа генерација ако буде пута три то је 51. Беч је мали”, рекао му је музичар.

Милан је за своје прво представљање у "Никад није касно" изабрао нумеру од Енеса Беговића „Бог дао Бог“. Мики је фасцинирао жири својом појавом, али и пјевањем за које је добио све похвале.

"Мики је комплетна сценска појава. Ништа ту не фали, једино што би му промијенио то „мрак“, више носи свјетло са собом и хвала Богу са унуцима и дјецом, свака част", рекао је Маре, а Даница Максимовић га је питала да ли му је пјесма коју је извео има за њега неко дубље значење.

Велика Кладуша-саобраћајна несрећа-10112025

Хроника

Отац и син који су изазвали хаос у Великој Кладуши остају иза решетака

"Посветио сам супрузи ову пјесму, мало се била разбољела, али то је пребродила и поздрављам је и своју моју дјецу и унучад", одговорио је такмичар кога је глумица похвалила за наступ и сложила се са Маретом.

Подијели:

Тагови:

pjevač

Nikad nije kasno

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Друштво

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

2 ч

0
Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

Хроника

Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

2 ч

1
Брин Тајри, кошаркаш

Кошарка

Американац напустио Игокеу: Тајри појачао ПАОК

2 ч

0
Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Свијет

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

2 ч

0

Више из рубрике

Породица Бруса Вилиса се спрема на најгоре: Глумац више не препознаје ни најближе

Сцена

Породица Бруса Вилиса се спрема на најгоре: Глумац више не препознаје ни најближе

3 ч

0
Николина Фригановић, глумица

Сцена

Глумица из Бањалуке изазвала одушевљење у Србији: "Каква сцена"

21 ч

0
Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

Сцена

Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

22 ч

0
Владо Георгиев открио да ли је ''Лажљива'' посвећена Наташи Беквалац

Сцена

Владо Георгиев открио да ли је ''Лажљива'' посвећена Наташи Беквалац

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

12

54

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner