Породица Бруса Вилиса се спрема на најгоре: Глумац више не препознаје ни најближе

Жена Блиц

10.12.2025

09:18

Породица Бруса Вилиса се спрема на најгоре: Глумац више не препознаје ни најближе

Породица легендарног америчког глумца Бруса Вилиса (70) саопштила је да планира да након смрти донира његов мозак науци. Вијест је одјекнула у свјетским медијима с обзиром на то да долази директно од чланова породице, а циљ је да се на овај начин допринесе бољем разумијевању болести од које болује славни глумац.

Брус Вилис се повукао из глуме 2022. године, након дијагнозе афазије поремећаја који утиче на способност говора и разумијевања језика. Накнадне, детаљније анализе утврдиле су да је у питању фронтотемпорална деменција, прогресивни неуродегенеративни поремећај који захвата фронталне и темпоралне режњеве мозга. Афазија је, како се касније испоставило, била само један од раних симптома.

Робот

Наука и технологија

Роботи као редари на паркингу у Кини

Донирање мозга за напредак медицине

Његова супруга, Ема Хеминг Вилис, у књизи “The Unexpected Journey” открила је да је породица донијела одлуку о донирању мозга како би стручњаци могли детаљно да анализирају промјене настале током развоја болести. Научници сматрају да би то могло омогућити бољи увид у присуство абнормалних протеина, евентуалне генске мутације и структуралне промјене које је тешко прецизно дијагностиковати током живота пацијента. Оцјењују да је ријеч о осјетљивом, али важном кораку за напредак медицинске науке.

За породицу славног глумца – укључујући бившу супругу Деми Мур и његових пет кћерки – ова одлука представља начин да се болна ситуација претвори у допринос разумијевању једне од најмање истражених деменција. Надају се и да ће јавност, захваљујући случају Бруса Вилиса, постати свјеснија фронтотемпоралне деменције, која је по посљедицама једнако тешка као и медијски познатије врсте деменције.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Ваздух нездрав у шест градова

Не препознаје породицу

Глумац данас има пуну подршку породице, иако често не препознаје своје најближе. Са супругом Емом има кћерке Мејбл (13) и Евелин (11), док из брака са Деми Мур има кћерке Румер (37), Скаут (34) и Талулу (31).

Најстарија кћерка, Румер Вилис, на друштвеним мрежама је говорила о очевом тренутном стању. Истакла је колико јој значе тренуци проведени с њим, упркос томе што их он понекад не препознаје.

– Срећна сам и захвална што и даље могу да одем код њега и загрлим га. Захвална сам јер, када га посјетим и загрлим, невезано за то да ли ће ме препознати или не, знам да може да осјети љубав коју му дајем и ја могу исту ту љубав да осетим од њега – рекла је Румер, па додала: И даље видим искру у њему и он може да осети љубав коју му пружам. То је лијеп осјећај. Да, захвална сам што могу са својом кћерком да га посјетим и будем уз њега – рекла је она.

Навела је и да јој је тешко када је не препозна, али да је олакшање то што сада има најбољу могућу његу.

пожар тузла дом пензионера

БиХ

Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа

Живот у прилагођеном помоћном објекту

Крајем августа је објављено да Брус више не живи у породичној кући, већ у објекту прилагођеном пацијентима са његовом врстом деменције, гдје има 24-часовни стручни надзор. Због ове одлуке поједини су критиковали његову супругу, али је Ема Хеминг Вилис објаснила да је ријеч о нужном рјешењу.

-Била је то једна од најтежих одлука које сам икада донијела. Знала сам да би Брус желио да наше дјевојчице одрастају у дому прилагођеном њиховим потребама, а не његовим – рекла је и на крају додала је да она и кћерке редовно посјећују Бруса, као и да о њему брине тим стручњака.

