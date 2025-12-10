Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа

Извор:
Агенције
10.12.2025
09:07
Коментари:0
Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера у Тузли, када је живот изгубило 17 особа, а више од 30 било повријеђено, иако је од тада прошло више од мјесец дана.
Прво јутро након пожара оставку је поднио само директор Дома. Из Тужилаштва Тузланског кантона за БХРТ је потврђено да Истражни тим тужилаца и истражитеља Сектора криминалистичке полиције даноноћно спроводи интензивне и опсежне истражне радње. Додају да су нереална очекивања јавности да се "овако комплексна истрага може завршити у неком експресном року".
"У току су бројне истражне радње, анализа прибављене материјалне документације и саслушања већег броја свједока, као и опсежна вјештачења тима стручних вјештака, а који обављају и прегледе на мјесту догађаја. Рад на овом комплексном предмету је апсолутни приоритет у раду тужилаца, истражитеља и стручних лица, уз њихову максималну посвећеност", кажу у Тужилаштву ТК.
Економија
Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла
За сада нису познати нови детаљи. Малобројни грађани су данима протестима позивали на одговорност, а пожар је покренуо расправу о условима и безбједности у Дому због чега су годинама прије стизале притужбе.
"Тужилаштво ради истрагу, знам да је и пар одборника позвано на разговоре. Надам се да ће Тужилаштво у томе истрајати и да неће се све преломити на једној или двије особе, него да ће комплетан ланац одговорности стати пред лице правде", рекао је Омер Бербић, одборник Градског вијећа Тузла (Наша странка).
Апели појединих одборника, чланова породица корисника Дома, медијски натписи о лошим условима годинама нису имали ефекта. И поред црвеног аларма, одборници су прошле године усвојили позитиван извјештај.
"Више од 20 година за побољшање услова у Дому пензионера није утрошена ни једна једина марка. Шта је радила претходна Управа, шта је радио претходни директор, шта је радио претходни градоначелник", упитао је предсједник Удружења "БХ новинари" Марко Дивковић.
Наука и технологија
Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа
Док истражитељи спроводе истрагу, јавност нестрпљиво чека одговоре, оформљена је Радна група која окупља одборнике, запослене Градске управе и Дома здравља Тузла у тимовима, с циљем побољшања услова у овој Установи. Сви чекају њихове резултате, а након анализе биће поднијети предлози мјера које је неопходно предузети. Будући да се ради о смрти 17 особа старије животне доби, истражне радње ће се и даље спроводити уз пуни приоритет и обавиће се у најкраћем могућем року, кажу из Тужилаштва Тузланског, преноси сарајевска Н1.
Економија
29 мин0
Хроника
36 мин0
Наука и технологија
44 мин0
Савјети
44 мин0
БиХ
12 ч0
БиХ
14 ч0
БиХ
16 ч1
БиХ
16 ч0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму