Тежак судар у БиХ: Повријеђена дјевојка (28), саобраћај се одвија једном траком

10.12.2025

08:57

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Због саобраћајне несреће која се јутрос око 6.50 сати догодила на магистралном путу М-17, у мјесту Лашва надомак Зенице, саобраћај се на тој дионици пута одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком - потврдила је портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић.

- У несрећи су учествовала три путничка моторна возила 'пежо', којим је управљао возач иницијала Б. А. (рођен 1999. године) из Бусоваче, затим 'мерцедес', којим је управљао М.Ш. (1984.) из Високог те 'опел', којим је управљала Е. Љ. (1997.) из Тешња.

Наука и технологија

Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа

Усљед задобијених повреда, Е. Љ. је превезена у Кантоналну болницу Зеница ради указивања љекарске помоћи те утврђивања степена повреда.

Увиђај на мјесту несреће још траје.

(ФЕНА)

Саобраћајна несрећа

Зеница

