Logo
Large banner

Лакташи: Ватрогасци пребацили особу са острва на обалу Врбаса

Извор:

АТВ

09.12.2025

19:17

Коментари:

0
Лакташи: Ватрогасци пребацили особу са острва на обалу Врбаса
Фото: Ватрогасци Лакташи

Ватрогаци у Лакташима имали су техничку интервенцију у оквиру које су, како наводе, једну особу чамцем пребацили са острва на обалу Врбаса.

“Операција је изведена без потешкоћа, уз примјену свих сигурносних процедура и употребу прописане опреме. На интервенцији учествовала 4 ватрогасца са једним возилом”, навели су у опису фотографија објављених на друштвеним мрежама.

Подијели:

Тагови:

Ватрогасци

Лакташи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

Свијет

Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

1 д

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Откриће које мијења схватање граница живота: Пронађена ватрена амеба

1 д

0
Гради се нови ватрогасни дом у Теслићу

Градови и општине

Гради се нови ватрогасни дом у Теслићу

2 д

0
Пожар у ноћном клубу

Свијет

Ватра ''прогутала'' ноћни клуб: Снимљен тренутак ширења пожара у објекту пуном гостију

2 д

0

Више из рубрике

Драма у Тузли: Једна особа избодена ножем

Хроника

Драма у Тузли: Једна особа избодена ножем

1 ч

0
Тужилаштво се огласило о смрти Ане Радовић (20): "Утврђено је..."

Хроника

Тужилаштво се огласило о смрти Ане Радовић (20): "Утврђено је..."

2 ч

0
Удес код Приједорске петље

Хроника

Несрећа код Приједорске петље: Аутомобил завршио на бетонској огради

5 ч

0
Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

Хроника

Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

54

Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени

20

52

Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

20

46

Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто

20

26

Детаљи напада ножем у Тузли: Особи се боре за живот, ухапшен потенцијални нападач

20

25

"Пежо" 5008 стиже у Бањалуку: Лото листић са овим бројем је донио некоме ново аутом!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner