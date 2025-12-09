Лакташи: Ватрогасци пребацили особу са острва на обалу Врбаса

Извор:
АТВ
09.12.2025
19:17
Коментари:0
Ватрогаци у Лакташима имали су техничку интервенцију у оквиру које су, како наводе, једну особу чамцем пребацили са острва на обалу Врбаса.
“Операција је изведена без потешкоћа, уз примјену свих сигурносних процедура и употребу прописане опреме. На интервенцији учествовала 4 ватрогасца са једним возилом”, навели су у опису фотографија објављених на друштвеним мрежама.
Свијет
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Градови и општине
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
20
54
20
52
20
46
20
26
20
25
Тренутно на програму