Logo
Large banner

Несрећа код Приједорске петље: Аутомобил завршио на бетонској огради

Извор:

АТВ

09.12.2025

15:06

Коментари:

0
Удес код Приједорске петље
Фото: Društvene mreže

Возач аутомобила завршио је на бетонској огради која дијели двије саобраћајне траке на брзој цести Бањалука-Лакташи након судара са теретним возилом.

Незгода се догодила у близини Приједорске петље.

"У току је увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде са материјалном штетом која се догодила данас, 09.12.2025. године око 14,15 часова на магистралном путу МИ 101, у којој су учествовали теретно и путничко моторно возило", речено је из ПУ Бањалука.

Како додају, на овој дионици пута нема обуставе саобраћаја.

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна незгода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно

Србија

Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно

2 ч

0
Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе

Градови и општине

Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе

2 ч

0
Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

Хроника

Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

2 ч

0
Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

Сцена

Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

2 ч

0

Више из рубрике

Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

Хроника

Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

2 ч

0
Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ

Хроника

Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ

2 ч

0
Власник локала претукао госта

Хроника

Власник локала претукао госта

2 ч

0
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Хроника

Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

22

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

16

22

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

16

13

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

16

11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

16

09

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner