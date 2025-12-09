Несрећа код Приједорске петље: Аутомобил завршио на бетонској огради

Извор:
АТВ
09.12.2025
15:06
Возач аутомобила завршио је на бетонској огради која дијели двије саобраћајне траке на брзој цести Бањалука-Лакташи након судара са теретним возилом.
Незгода се догодила у близини Приједорске петље.
"У току је увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде са материјалном штетом која се догодила данас, 09.12.2025. године око 14,15 часова на магистралном путу МИ 101, у којој су учествовали теретно и путничко моторно возило", речено је из ПУ Бањалука.
Како додају, на овој дионици пута нема обуставе саобраћаја.
