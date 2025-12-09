Logo
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Извор:

Телеграф

09.12.2025

13:33

Коментари:

0
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Припадници београдске полиције активно раде на расвјетљавању случаја бруталног напада који се догодио данас у једној градској гаражи, а који је пријавила узнемирена жена, сазнаје "Телеграф.рс".

Жртва је полицији испричала да су је пресрела двојица маскираних мушкараца у тренутку док се налазила у гаражи. Према њеним тврдњама, нападачи су поступали изузетно насилно након чега су побјегли.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

Детаљи напада шокирали су јавност. Жена је изјавила да ју је један од нападача ножем посјекао по лицу, док ју је други, у бизарном чину, ошишао!

Након напада, двојица насилника су побегла у непознатом правцу. Жртва није могла дати полицији никакве информације о могућем мотиву напада.

Интензивна полицијска потрага

Полиција је одмах покренула опсежну истрагу. Терен је детаљно прегледан, а у току је прикупљање свих доступних снимака надзорних камера с циљем идентификације и лоцирања починилаца.

Лазар Вулевић-Никшић-09122025

Регион

Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем због двоструког убиства

"Ово није био класичан напад с циљем пљачке. Фокус је сада на анализи повреда и природе напада – посјекотина на лицу и сјечење косе су индикатори врло специфичне, можда и ритуалне поруке. Радимо на утврђивању да ли је жртва можда познавала нападаче и да ли је ово била освета или упозорење," рекао је за Телеграф.рс извор близак истрази.

Мотив остаје највећа загонетка у овом случају, а истрага би требало да расветли да ли је напад био насумичан или циљан.

Београд

физички напад

