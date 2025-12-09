Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Извор:
Телеграф
09.12.2025
13:33
Коментари:0
Припадници београдске полиције активно раде на расвјетљавању случаја бруталног напада који се догодио данас у једној градској гаражи, а који је пријавила узнемирена жена, сазнаје "Телеграф.рс".
Жртва је полицији испричала да су је пресрела двојица маскираних мушкараца у тренутку док се налазила у гаражи. Према њеним тврдњама, нападачи су поступали изузетно насилно након чега су побјегли.
Детаљи напада шокирали су јавност. Жена је изјавила да ју је један од нападача ножем посјекао по лицу, док ју је други, у бизарном чину, ошишао!
Након напада, двојица насилника су побегла у непознатом правцу. Жртва није могла дати полицији никакве информације о могућем мотиву напада.
Интензивна полицијска потрага
Полиција је одмах покренула опсежну истрагу. Терен је детаљно прегледан, а у току је прикупљање свих доступних снимака надзорних камера с циљем идентификације и лоцирања починилаца.
"Ово није био класичан напад с циљем пљачке. Фокус је сада на анализи повреда и природе напада – посјекотина на лицу и сјечење косе су индикатори врло специфичне, можда и ритуалне поруке. Радимо на утврђивању да ли је жртва можда познавала нападаче и да ли је ово била освета или упозорење," рекао је за Телеграф.рс извор близак истрази.
Мотив остаје највећа загонетка у овом случају, а истрага би требало да расветли да ли је напад био насумичан или циљан.
