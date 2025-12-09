Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

Аутор:Стеван Лулић
09.12.2025
11:49
Нереална ситуација догодила се јуче у Прњавору када је И.К. из овог града имао удес, након којег је откривено да је у организму имао огромну количину алкохола.
Незгода се догодила око 16.30 сати у мјесту Кулаши, а возач је "надувао" чак 5,05 промила, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
"Лице И.К. из Прњавора је управљајући путничким возилом учествовало у саобраћајној незгоди у мјесту Кулаши, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 5,05 г/кг алкохола у организму", кажу у полицији.
Епилог је јасан - И.К. је моментално ухапшен и спроведен у полицију.
