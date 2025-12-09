Logo
Large banner

Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

Аутор:

Стеван Лулић

09.12.2025

11:49

Коментари:

0
Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила
Фото: АТВ

Нереална ситуација догодила се јуче у Прњавору када је И.К. из овог града имао удес, након којег је откривено да је у организму имао огромну количину алкохола.

Незгода се догодила око 16.30 сати у мјесту Кулаши, а возач је "надувао" чак 5,05 промила, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

"Лице И.К. из Прњавора је управљајући путничким возилом учествовало у саобраћајној незгоди у мјесту Кулаши, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 5,05 г/кг алкохола у организму", кажу у полицији.

Епилог је јасан - И.К. је моментално ухапшен и спроведен у полицију.

Подијели:

Тагови:

Алкохол

alkotest

Полиција

Прњавор

удес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК не зна гдје удара: Форсира набавку скенера упркос жалбама понуђача

2 ч

1
Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

Занимљивости

Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

2 ч

0
Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу

Градови и општине

Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу

2 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Казна ЕУ за Икс је гнусна

2 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Хроника

Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

3 ч

0
Илустрација

Хроника

Лакташанин ухапшен због напада на жену и озбиљних пријетњи

3 ч

0
Билећанин физички насрнуо на брата, дошло је и до пуцњаве

Хроника

Билећанин физички насрнуо на брата, дошло је и до пуцњаве

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

13

37

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner